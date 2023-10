Carlos Antonio Vélez reveló la verdadera razón por la que sacaron a Amaral de Nacional

Atlético Nacional sorprendió a todos sus aficionados y público en general con el anunció de la salida de William Amaral, quien a pesar de tener buenos resultados en la presente temporada, dejó las toldas verdolagas, generando todo tipo de comentarios entres los aficionados del balompié nacional.

Para muchos, la salida Amaral de Atlético Nacional se presentó por la forma de jugar del equipo en los diferentes partidos, sobre todo en los compromisos más importantes, donde el cuadro antioqueño no respondió de la manera adecuada y terminó perdiendo en los juegos que los aficionados siempre quieren ganar.

Sin embargo, a pesar de los rumores, Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, reveló las razones por las que la directiva del equipo antioqueño tomó la decisión de rescindir el contrato con el entrenador brasileño, dejando claro que todo se presentó por los papeles que tiene el estratega, los cuales no son avalados por la Conmebol.

“Tiene licencia pro, pero no está avalada por la Conmebol. En Colombia, se le dio un reconocimiento para dirigir porque las normas son más flexibles de las que se manejan a nivel internacional. Su licencia no llenaba los requisitos y por eso se la rechazaron”, aseguró el reconocido periodista en su columna de opinión Palabras Mayores.

Además, el reconocido periodista dio a conocer que “el nivel futbolista” fue uno de los factores que hicieron que la directiva tomara la decisión de sacar al entrenador, puesto el no ganar los partidos importantes hicieron que explotaran los directivos.

“Había unos faltantes y Amaral no era el hombre, no nos metamos mentiras… Esos técnicos tienen que ganar los partidos grandes, los partidos gordos y el señor Amaral no los ganó. Y lo que es más grave perdió un partido flaco, contra Unión Magdalena, que dije que era la peor expresión de Atlético Nacional durante este año”, aseguró Carlos Antonio Vélez.

Carlos Antonio Vélez elogió la llegada de Bodmer a Nacional

Por medio de su cuenta de X (antiguamente llamada Twitter) Carlos Antonio Vélez aseguró que John Jairo Bodmer es un entrenador con muchas expectativas, puesto que su trayectoria lo cataloga como uno de los entrenadores con más proyección en el balompié colombiano.

“Se habían demorado mucho. Amaral no será más el DT de Atlético Nacional. La idea era aguantarlo hasta final de año, pero no daba para nada más. Afortunadamente, hace poco se llevaron al mejor prospecto que tiene la dirección técnica de Colombia. John Jairo Bodmer apunta a cosas grandes si no lo da por la moda de atacar sin defender. Está muy bien preparado y ha hecho el curso completo. ¡De menos a más! Hasta Mundial tiene. ¡Fue asistente de Costa Rica en el Mundial de Catar!”, finalizó.