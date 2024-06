Luis Fernando Suárez ya tendría equipo para dirigir en el fútbol colombiano: acuerdo cerrado

Un giro inesperado tuvo el futuro de Luis Fernando Suárez. En días anteriores, se dio a conocer que el entrenador colombiano estaba muy cerca de volver a dirigir en el fútbol extranjero, exactamente en la Universidad Católica de Quito. Sin embargo, su futuro tuvo un cambio inesperado y todo parece indicar que se quedaría en Colombia.

Según han dado a conocer varios medios de comunicación, las directivas de un equipo del fútbol colombiano se adelantaron y negociaron rápidamente la contratación del entrenador antioqueño, quien vuelve al fútbol colombiano luego de su paso por el Atlético Bucaramanga, donde duro tan solo una temporada.

Luis Fernando Suárez sería nuevo entrenador del Deportivo Pereira

El encargado de revelar la noticia fue Mariano Olsen, periodista del canal Win Sports, quien por medio de su cuenta de X (antiguamente llamada Twitter) aseguró que las directivas del equipo matecaña lograron llegar a un acuerdo con el entrenador antioqueño para que asuma el barco del equipo para el segundo semestre.

“LUIS FERNANDO SUÁREZ es el nuevo entrenador del Deportivo Pereira. Será su tercera etapa con el equipo matecaña. Gran aporte para el FPC Excelente DT y Persona. ¡Bienvenido profe!”, aseguró el periodista sobre el futuro de Lis Fernando Suárez.

Cabe mencionar que Luis Fernando Suárez será el reemplazo de Leonel Álvarez, quien, en días anteriores, llegó a un acuerdo con las directivas del Deportivo Pereira para dejar el cargo de entrenador, luego de tener una campaña importante con el grande matecaña, logrando pelear el tiquete a la gran final del FPC.

Luis Fernando Suárez no llegaría a Ecuador

Según la información de Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, Luis Fernando Suárez tuvo acercamientos con la Liga de Quito, pero la difícil situación que está viviendo el club ecuatoriano es un gran impedimento para que el colombiano llegue al vecino país.

“Lo de Liga de Quito se cayó porque la situación del club no es la mejor (déficit de US$30 M), los directivos no dominan mucho el tema y no se llegó a un acuerdo”, finalizó el periodista.