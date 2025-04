Francia Márquez tuvo una importante reunión con Laura Sarabia: de esto hablaron

Durante el primer consejo de ministros televisado el pasado 4 de febrero, uno de los momentos más tensos fue cuando la vicepresidenta Francia Márquez cuestionó al presidente Gustavo Petro y criticó a la canciller Laura Sarabia.

En un lapso de aproximadamente diez minutos, Márquez rechazó por lo que llamó “incumplimientos del mandatario” al Ministerio de Igualdad.

Choque entre Márquez y Sarabia

Sin embargo, la polémica estuvo cuando se dirigió a Sarabia: “Le digo a usted, de frente (al presidente), las cosas que no me parecen en este Gobierno. No me parece las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle ‘respéteme que soy la vicepresidenta’”. Márquez también rechazó la llegada de Armando Benedetti al Gobierno.

Tiempo después, la canciller fue entrevistada por el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo; y contó qué pasó después del tenso consejo de ministros.

“Con la vicepresidenta pude conversar hace un par de días. Hubo una conversación muy franca. Sobre todo, a decir trabajemos juntas porque la gente está esperando eso”, esto contó Sarabia.

Además, la canciller dijo que esperaba encontrarse con ella para trabajar juntas en el Gobierno: “Fue una reunión donde sanamos heridas y, sobre todo, creo que es una relación de poder reconstruir confianza”.

Posteriormente, el director de Noticias RCN también conversó con la vicepresidenta. Márquez afirmó que discutió con la hoy canciller cuando ella era directora del Dapre.

Siento que era forma de bloquearme en el Gobierno para no mostrar resultados rápidos. Para mí, eso fue muy desgastante y se lo dije en su momento.

La vicepresidenta se refirió sobre la reunión que tuvieron: “Efectivamente tuvimos un diálogo. Tengo que decir que no soy la amiga de Laura Sarabia y no soy como Laura Sarabia. (…) Yo no creo que haya que sanar, creo que ella es ministra de Relaciones Exteriores y yo soy vicepresidenta y nos toca juntarnos en medio de nuestras diferencias para avanzar en una responsabilidad que ella tiene y que tengo yo como vicepresidenta”.

¿De qué hablaron Márquez y Sarabia?

En las últimas horas, ambas funcionaras se reunieron en la sala de juntas de la Vicepresidencia. Márquez y Sarabia abordaron la estrategia África 2022 – 2025 y temas en materia étnico – raciales.

“La vicepresidenta y la canciller consolidaron sus equipos de trabajo para cumplir con objetivos como el reconocimiento integral de los pueblos afrodescendientes en el Sistema de Naciones Unidas o la continuidad del impulso de Colombia a una agenda global de reparaciones históricas en el marco del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes”, informó el ministerio de Relaciones Exteriores.

En la reunión también estuvieron otros funcionarios de ambas carteras. Tras el encuentro, Sarabia compartió una foto con Márquez.