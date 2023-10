Jugador del América de Cali es contador público y les hace las declaraciones de renta a sus compañeros

Alrededor del mundo hay miles de personas que dedican su vida a hacer lo que aman, pero no dejan de lado sus estudios profesionales y procuran siempre trabajar en ello. Tal es el caso de Luis Paz, futbolista colombiano del América de Cali, quien aparte de su amor por el deporte ha generado ingresos extras gracias a la contaduría.

Actualmente, el conjunto caleño se encuentra en los primeros puestos de la tabla de posiciones, lo que indica que ha tenido buenos momentos durante esta temporada. Pese a que durante las primeras jornadas no tuvo tanto éxito, el equipo ha logrado reponerse y dejar su nombre en alto.

Uno de los jugadores que más se han destacado dentro del América de Cali ha sido Luis Paz, quien juega como mediocampista y ha puesto todo su empeño en la cancha para brindarle éxito a su equipo, además de ser uno de los más queridos por los hinchas.

Luis Paz realiza declaraciones de renta

Aunque pocas personas lo saben, Paz no solamente se ha dedicado al fútbol, sino que culminó sus estudios en Contaduría Pública en la Fundación Universitaria San Martín, en Ibagué, en el año 2019. Luego de salir del Deportes Tolima, decidió continuar haciendo lo que amaba, pero sin dejar de lado su carrera profesional.

"Me siento orgulloso por todo lo que me ofrecieron, porque me brindaron un apoyo incondicional en el CAT Ibagué, para que nunca dejara mi sueño y continuará porque al ser un programa virtual podía alternarlo con mi profesión", se cita al deportista en el portal web de la institución.

Así mismo, en una reciente entrevista con RCN Radio, el mediocampista reveló que hasta el momento continúa ejerciendo su profesión alternándola con el fútbol. Ha buscado generar ingresos extra mediante trabajos independientes que le han venido muy bien.

"Realizo las declaraciones de renta para algunos de mis compañeros, tengo alrededor de 7 u 8 clientes. Vamos sumando poco a poco", afirmó.

Aunque ha tenido un gran desempeño en el América de Cali, nunca ha considerado abandonar su profesión como contador y afirma que en un futuro planea realizar una especialización, puesto que le llama mucho la atención la docencia.