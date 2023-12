Luis Rubiales reaparece y lanza fuerte ataque contra las jugadoras de España

Sin duda alguna, uno de los temas que generó mayor repercusión en el mundo del deporte para este 2023, fue el controversial beso entre el que era en ese momento el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y la jugadora Jenni Hermoso.

En ese momento, tras la consagración de la roja en el Mundial Femenino, el dirigente se dejó llevar por la emoción y le dio un beso a la delantera, algo que generó un caos mundial y que llevaron a Rubiales a ser despedido de la RFEF.

Como si fuera poco, tiempo después se conoció que la FIFA lo inhabilitó por tres años para desempeñar cualquier cargo dentro del fútbol y la justicia sigue evaluando una posible pena en su contra tras la denuncia de Jenni Hermoso.

Luis Rubiales reaparece para atacar a las jugadoras

Ahora, más allá de lo que ocurrió en este polémico caso, Luis Rubiales no se ha quedado callado y ha buscado la manera de desmentir todo este tipo de acusaciones en su contra.

En los últimos días, el dirigente reapareció para hablar y contraatacar a las jugadoras, asegurando de paso, que Hermoso "miente".

Esta charla se dio en el canal de YouTube de Alvise Pérez. Allí, Rubiales confesó que cree que el alboroto mediático solo sirvió para desviar la atención por la aprobación de la amnistía del gobierno del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, en España.

"Para mí es un golpe a la separación de poderes. Por lo tanto, un estado demócrata que tiene su base en la separación de poderes no se puede permitir el lujo que por invertir o no a un determinado presidente... ir contra su propio país. Lo lamentamos todos los españoles, muchos votantes de izquierdas no entienden esto", dijo.

El dirigente además añadió que su caso fue usado como una cortina de humo. "Mi caso durante dos o tres meses es altamente explicable para justificar que se hablara poco de otras cosas. Se habló mucho de lo mío y muy poco de otras cosas mucho más importantes", sentenció.

Ataque a Jenni Hermoso

La charla con este youtuber, Rubiales la aprovechó para atacar a Jennifer Hermoso, tildándola de "mentirosa" por el beso que sucedió en la ceremonia del Mundial Femenino.

"Jenni miente sobre que yo le he presionado tras el beso, y ella sabe que miente", dijo.

"Hemos estado muy solos por un chantaje que hemos sufrido de determinadas futbolistas, que me dijeron que echase a Vilda. Quien haya dicho que no pidieron la cabeza de Vilda... me lo pidieron a mí directamente en una conversación. Querían su cabeza y como yo no se la di, y con Jorge hemos sido campeonas del Mundo, pues vieron el cielo abierto con la oportunidad y dijeron, con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y a Rubiales, fue una venganza", agregó.

Las palabras de Rubiales han entrado en contradicción con las palabras de las jugadoras que aseguraron en su momento que nunca pidieron la salida del entrenador Vilda.

"Hay personas que son malas, otras que son cobardes y otras a las que no se les puede exigir porque llevan poco tiempo. Cuando dicen que hay que hacer cambios estructurales, lo digan ellas o algún político...Mienten", sentenció Vilda.