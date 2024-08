Madre de Simone Biles reapareció tras las cuatro medallas en París 2024: implora por el perdón

El pasado 11 de agosto, finalizaron los Juegos Olímpicos de París 2024. Simone Biles fue una de las atletas más destacadas de las justas francesas, pues consiguió tres medallas de oro y una de plata. La reconocida gimnasta estadounidense, de 27 años, tuvo una infancia complicada y su vida es fuente de inspiración para muchos atletas alrededor del mundo.

Biles fue una de las protagonistas de la edición 33 de los Juegos, pues había pasado una situación adversa en Tokio 2020. Recordemos que la deportista nacida en Columbus (Ohio) se retiró de evento deportivo nipón alegando problemas de salud mental. Ella fue una de las víctimas de abuso sexual de Larry Nassar, antiguo médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos.

La notable gimnasta, quien venía de ganar cuatro metales dorados y un bronce en Río de Janeiro 2016, no pudo brillar en Japón. A pesar de que tuvo que conformarse con una plata y un bronce, su denuncia tuvo un impacto importante en esta disciplina. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, la galardonó con la Medalla Presidencial de la Libertad por su valentía.

Pues bien, Biles estuvo dos años sin competir después de Tokio. Su mentalidad y amor por la gimnasia le permitió llegar en buena forma a París, donde agrandó su legado. Se bañó en oro en tres pruebas (equipos, concurso completo y salto). A pesar de que no ganó la prueba de piso, le hizo una venia a Rebeca Andrade junto a su compatriota Jordan Chiles, a quien el TAS terminó despojándola del bronce.

Pues bien, Shanon, su madre biológica, habló con el 'Daily Mail' y reveló los complejos problemas familiares que vivió Simone durante su infancia.

La madre de Simone Biles reveló graves problemas familiares

"Fue difícil dejar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No podía cuidar de ellos, seguía consumiendo y (mi padre) no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no me encontraba bien", empezó diciendo la madre de una de las mejores gimnastas de la historia.

Shanon no ha podido presenciar las gestas de su hija, ni las fechas especiales a nivel personal, pues no estuvo invitada al matrimonio de Simone con Jonathan Owens, jugador de la NFL.

Shanon busca el perdón de Simone Biles

“Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente. Sólo estoy esperando a que ella y [su hermana menor] Adria vuelvan. Hablo con Adria más de lo que hablo con Simone. Sólo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado. Sigamos adelante”, concluyó.