Maurizio Mariani pitará Colombia vs. Panamá: su grave conflicto con Luis Muriel en la Serie A

El próximo sábado 6 de julio, la Selección Colombia se verá las caras con Panamá para disputar un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo irán en busca de un triunfo en el State Farm Stadium para seguir soñando con el título en la edición 48 del certamen que organiza Conmebol. Maurizio Mariani impartirá justicia en (Glendale, Arizona).

La 'tricolor' está cerca de llegar a las semifinales del torneo más antiguo del mundo, una fase que alcanzó en dos de las últimas tres ediciones (2016 y 2021). En ambas oportunidades quedó eliminado y tuvo que conformase con la medalla de bronce. Así las cosas, esperan vencer a los 'canaleros' y esperar por el ganador del 'choque' entre Brasil y Uruguay.

Mariani, de 42 años, tienen un amplio recorrido en la Serie A. Impartió justicia en el triunfo de Venezuela contra Jamaica (3-0) y en la victoria de Estados Unidos contra Venezuela (2-0). En ambos partidos mostró una tarjeta amarilla y no tuvo mayores inconvenientes. El referí de Roma tuvo un grave problema con Luis Fernando Muriel y expulsó a Kevin Agudelo, en un Spezia vs. Hellas Verona.

Maurizio Mariani y su problema con Luis Fernando Muriel

El 5 de noviembre de 2022, Atalanta recibió a Napoli para disputar un partido válido por la fecha 13 de la Serie A. Ademola Lookman adelantó a 'la dea'; sin embargo, el equipo dirigido por Luciano Spalletti revirtió el marcador gracias a los goles de Victor Osimhen y Eljif Elmas. Al 90+2', Mariani amonestó a Joakim Maehle, Rafael Tolói y Duván Zapata por protestar. Los locales no estuvieron de acuerdo con el tiempo que se agregó y terminaron sufriendo una derrota en el Gewiss Stadium.

Muriel, quien no estuvo convocado para dicho compromiso, publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: "Si hay que arbitrar a las 18.00 horas, no pongan a las 20.00 horas la cena que no tiene tiempo de llegar". Por dicha crítica, el actual jugador de Orlando City fue investigado por la Cámara Federal de Apelaciones.

Dicho ente rechazó un recurso presentado por la Fiscalía Federal en contra de la absolución de Muriel, pues su publicación presuntamente afectaba el prestigio y reputación del árbitro italiano. Finalmente, la Audiencia Nacional Federal absolvió al delantero atlanticense.

El 6 de enero de 2022, Mariani dirigió un encuentro entre Spezia y Hellas Verona. Al minuto 87', Agudelo le propinó una terrible patada a Fabio Depaoli y fue mandado a 'las duchas'.

Selección Colombia vs. Panamá por la Copa América 2024: cuerpo arbitral