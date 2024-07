Daniel Muñoz con los pies en la tierra: “A Panamá tenemos que respetarlo”

Uno de los jugadores que ha dejado buenas sensaciones en la primera ronda de la Copa América es Daniel Muñoz, quien fue el artífice del gol de la igualdad del combinado nacional contra Brasil, y que le permitió al equipo que dirige Néstor Lorenzo terminar primero del grupo D del torneo internacional.

Tras su gran momento con la Selección Colombia y su rendimiento contra los cariocas, Daniel Muñoz ha recibido grandes elogios de la prensa nacional e internacional, quienes cuestionaron al antioqueño sobre el camino que tendrá Colombia en el torneo, además de su rendimiento contra la 'auriverde'.

Daniel Muñoz no se confía de Panamá en los cuartos de final de la Copa América

En medio de la atención a medios, Daniel Muñoz fue cuestionado sobre lo que será la Selección de Panamá en los cuartos de final del torneo internacional, dejando claro que no es un rival fácil y se tiene que trabajar de la misma manera con la que prepararon el compromiso contra Brasil, pues todos quieren seguir su camino en la Copa América.

“Sabemos la dificultad que es Panamá, debemos respetarlo y verlo como un equipo que está en cuartos de final. Tenemos que seguir trabajando, hacer lo que venimos haciendo”, agregó Daniel Muñoz sobre el próximo rival del combinado nacional en la Copa América.

Además, Daniel Muñoz aprovechó la oportunidad para hacer un balance de su rendimiento en el juego contra Brasil, en donde fue felicitado por Vinicius Jr. y otros jugadores del equipo carioca, pues fue uno de los puntos altos del equipo tricolor en el juego de cierre del grupo D del torneo más antiguo de selecciones.

“Yo me preparo para eso, siempre me gusta enfrentarme a los desafíos grandes y a los mejores del mundo para ver de qué está hecho uno. Antes de un partido siempre me chupo los dedos, porque ahí uno demuestra de qué está hecho. Un buen partido en lo personal y en el equipo”, añadió Daniel Muñoz.

Promesa de Vinicius Jr. a Daniel Muñoz en la Copa América

Muñoz y Vinicius volvieron a verse en la zona mixta del estadio y mientras el defensor antioqueño entregaba declaraciones para los medios de comunicación, el delantero del Real Madrid lo saludó.

El ex Atlético Nacional aprovechó para recordarle que le había pedido su camiseta en el partido y Vinicius le prometió que se la haría llegar en las próximas horas. El momento se hizo viral en redes sociales por la actitud de colegas que mostraron los dos más allá de sus cruces durante el juego.