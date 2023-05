Mayer Candelo se vistió de papá y ‘regañó’ a James: “Es un niño malcriado”

Las palabras de James Rodríguez en entrevista con Noticias RCN siguen dando de qué hablar y esta vez fue el turno para Mayer Candelo, histórico jugador del fútbol colombiano y actualmente entrenador, quien no tuvo ningún problema en señalar que el problema del ‘10’ cucuteño es que gran parte de las cosas que hace se las celebran en el país y cuando se equivoca es difícil para él aceptarlo.

El ídolo de Millonarios y Deportivo Cali manifestó que James no puede culpar siempre a los demás por los resultados que se obtienen o se sufren.

Sin embargo, vale la pena señalar que James se incluyó, en la entrevista con Noticias RCN, cuando de errores para no llegar al Mundial de Catar 2022 se habló, por lo que las palabras de Mayer no se entienden en gran parte.

“Son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal, hay que decirlo. No puede ser que no metamos goles en siete partidos con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos, tres goles por partido mínimo. Hay que asumir las responsabilidades cada uno y aprender de todas estas cosas”, dijo el cucuteño días atrás.

De esta manera, Mayer habló con el Vbar Caracol y aseguró que James es un “niño malcriado”, entre otras cosas, por cómo se le celebran todas sus acciones en el país.

"No siempre puedo culpar a los demás. Yo me equivocaba y tengo que aceptar mis errores y por qué mi entrenador no me pone. Yo era muy rebelde y por eso no me ponían. O si llego tarde y mis otros compañeros están rindiendo, o si me lesiono mucho", dijo inicialmente.

"No juguemos a señalar solamente solo a James, porque también nos ha dado muchas alegrías, pero tenemos que ser realistas en que su rendimiento bajó por sus lesiones y por los conflictos que haya tenido. Es que James me parece a mí, con mucho respeto, porque lo quiero mucho como jugador, que es el niño malcriado de la casa de uno, que si usted no lo educó bien y ahorita se comporta mal, ahí sí le queremos dar fuete. Ya es tarde, uno es el que lo crio así", agregó.

Respecto a la posición que tiene James y el cariño frente a todos los colombianos, Mayer señaló que esto puede ser perjudicial para él: “No solo los entrenadores sino también los periodistas, los jugadores y los hinchas, todos le celebramos todo. Hoy es que se nos hace raro que él no acepta un error y que todos son malos menos él. Tiene que ser un poquito más humilde y aceptar sus errores. Él se ha equivocado y aunque lo quiere ver jugando siempre no puedo ser incoherente".