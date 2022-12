Con aires de Pelé: Mbappé y el récord que batió con su hat-trick en la final

Si alguien podía detener a Lionel Messi y a la Selección Argentina era él. Sí, Kylian Mbappé, que de hecho, en tres minutos, silenció la fiesta que se estaba armando en el estadio Lusail a 10 minutos de finalizar el partido.

El astro, sí, astro, metió de nuevo en partido a una desdibujada Francia en la final de Catar 2022. Con un doblete empató 2-2 al 81, pero repitió la gesta en la prórroga con otro gol de penal al 116 para poner el 3-3 definitivo que forzó a los penales.

Con ese hat-trick, Mbappé igualó la marca de sir Geoff Hurst, único futbolista en la historia, hasta hoy, en anotar un triplete en una final de un Mundial. Lo hizo para la victoria de Inglaterra en 1996 sobre Alemania. Que no nos tiemble la boca cuando decimos que Kylian es el Pelé del siglo XXI.

Kylian Mbappé, autor de tres goles, dos de ellos de penal, contra Argentina en la final del Mundial este domingo en Doha, igualó el récord de goles marcados en una final de Copa del Mundo del inglés Geoff Hurst en 1966.

Cuando Argentina dominaba 2-0, Mbappé redujo la diferencia de penal en el minuto 80, y después igualó de una potente volea (81), y volvería a llevar las tablas al marcador de nuevo desde los once metros (118) después de que Messi hubiese dado ventaja de nuevo para Argentina. Mbappé suma cuatro goles en finales de Copa del Mundo, con el gol marcado en 2018 contra Croacia. Ahora es el único en ostentar el récord.

Sir Geoff Hurst, autor de tres goles en la final del Mundial-1966, felicitó este domingo por la noche a su sucesor en la marca, el delantero francés Kylian Mbappé, quien logró un éxito similar en la final del Mundial-2022 en Catar, durante la derrota de los Bleus ante Argentina.

De Hurst a Mbappé, 56 años han transcurrido sin que ningún finalista pudiese marcar tres goles. Inglaterra ganó finalmente 4-2 en la prórroga contra Alemania Occidental (4-2) en Wembley en 1966. La Francia de Mbappé, que perdía 2-0 en el minuto 80, finalmente cayó en los penales (4-2) después de haberse puesto 3-3 en la prórroga gracias a Mbappé.

"Mis felicitaciones a Mbappé, pase lo que pase", tuiteó Sir Geoff, de 81 años, después del tercer gol del francés este domingo. Esas palabras fueron escritas antes de unos penales que resultaron fatales para los Bleus.

Many congratulations to Mbappe, whatever happens. I've had a great run!