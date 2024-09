Melissa Martínez confesó qué fue lo que más le dolió de la infidelidad de Matías Mier

Después de dos años de haberse separado del futbolista uruguayo Matías Mier, la reconocida periodista deportiva Melissa Martínez volvió a tocar el tema de lo que fue el después de finalizar la relación con el exjugador de Santa Fe, Junior y La Equidad.

Todo fue mediante un diálogo con el podcast ‘SíSePuedcast’, donde la periodista de cadenas informativas importantes señaló que lo que más le dolió de la infidelidad de Matías Mier no fue precisamente eso, sino todo lo que se empezó a hablar entre sus seguidores y cómo se le dio manejo a nivel nacional en cuando a su separación.

“Lo que más me dolió en ese instante fue la exposición a la que se me sometió. Cuando se hablaba de mí, tenía que ver con comentarios de un partido, un vestido, un viaje, pero cuando hay opiniones sobre una realidad que solo tú conoces”, empezó diciendo la periodista de 38 años de edad.

Luego de haber finalizado su relación, Matías Mier dejó Colombia y empezó un nuevo noviazgo con una mujer con la que ya tuvo su primer bebé.

“La exposición mediática de una persona sin conocer las causas y demás sí puede ser muy dañina, pero no tendría que ser más dañino de lo que tú estás sintiendo”, explicó en el podcast la mujer costeña.

Dos años después de haber terminado su matrimonio, Melissa Martínez señaló que ya todo está solucionado en su cabeza. “Es un capítulo en donde he perdonado mucho, he sanado, creo que todo tenía que pasar así, no con ese marco, con esos titulares y esa exposición en redes sociales”.

Finalmente, la periodista indicó cuál fue la principal enseñanza que le dejó todo lo que vivió junto al exfutbolista del FPC. “Entendí que no debo exponer toda mi vida íntima en mis redes sociales y eso me ha blindado”.