Messi se inclinó por el mejor equipo del mundo y sorprendió con sus declaraciones

Lionel Messi sorprendió a miles de hinchas del Barcelona luego de sus últimas declaraciones respecto al mejor equipo del mundo, en las que señaló que el Real Madrid, rival de toda la vida del cuadro blaugrana, está escalones por encima de todos en cuanto a resultados.

El Real Madrid es el equipo con mejores resultados, pero "a nivel de juego" el Manchester City "es el mejor", dijo el astro argentino del fútbol Lionel Messi en una entrevista con el portal Infobae publicada este viernes.

Mejor equipo del mundo para Messi

"Si hablás por resultados, es el Madrid, si hablás por juego, a mí personalmente me gusta el City de (Josep) Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial, por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos".

En un diálogo distendido, el capitán del Inter Miami se refirió a sus posibilidades de disputar el próximo mundial: "Depende de cómo me sienta físicamente, de ser realista conmigo mismo y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a mis compañeros", afirmó.

Reveló además que nunca vio completa la final del mundial de Catar 2022 en la que se consagró campeón: "La tengo acá", afirmó, señalando su cabeza.

"Cambió todo pero a la vez no cambió nada, conseguimos el objetivo y obviamente era lo que más deseábamos mi familia, yo y todos, pero después la vida sigue", dijo sobre el después del campeonato.

De cara a la Copa América que se disputará en Estados Unidos desde el 20 de junio, consideró que "Argentina siempre es favorita" pero que será una competición "muy igualada".

Messi, de 36 años, también se refirió a cuestiones de su vida personal, como el amor por su abuela, fallecida cuando él tenía 12 años y a quien hasta hoy dedica sus goles, y contó su experiencia en el psicólogo, cuando vivía en Barcelona. "Soy una persona que me guardo todo para adentro, y cuando fui me ayudó muchísimo, me hizo bien", afirmó.

Messi consiguió parte de su gloria bajo la dirección de Guardiola en el Barcelona, logrando 14 títulos en esa etapa.