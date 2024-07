Mhoni Vidente reveló lo que le faltó a Colombia para ganar la Copa América 2024

Más allá del fútbol y el entorno futbolístico, un personaje que fue tendencia durante la Copa América 2024 fue Mhoni Vidente, una astróloga cubana que acertó varios resultados del certamen, incluyendo la gran final.

La vidente dio su predicción y allí dio a Argentina como campeona de la Copa América por un resultado 1-0, tal y como sucedió. Es por eso que en su transmisión del pasado lunes le dedicó un espacio a la final tanto de la Eurocopa como el de Conmebol.

¿Qué dijo Mhoni Vidente después de la final entre Colombia y Argentina?

"Saludos a Messi porque ganó Argentina, pobres colombianos, pero ni modo. Argentina, aunque juegue mal, gana y siempre gana por 1-0, diferencia de un gol, pero Argentina se llevó todo. Los colombianos deben ser conscientes de que ellos son un equipazo, que mueve masas, yo creo que todos los jugadores de Colombia equivalen a lo que vale Messi", dijo la astróloga al comienzo.

Sobre qué le faltó a Colombia para ser campeón, Mhoni vidente dijo que la 'Tricolor' "se reinventó, supo llegar, supo estar ahí presente, pero les faltó mente fría y no llenarse de la pasión. Ya pasó y habrá más torneos (...) La que se lució fue Shakira".

Finalmente, la cubana, a través de su canal de YouTobe, terminó diciendo que "no me pudieron quitar mi predicción. Yo les dije que me quitaran la victoria de Argentina 1-0, pero no pudieron".

Colombia perdió la final ante Argentina

Luego de igualar en los 90' minutos reglamentarios, todo se definió en el tiempo extra, donde Lautaro Martínez ingresó y marcó el único tanto del encuentro al minuto 112', luego de un error en salida de la delegación nacional.