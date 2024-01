Lo que tendría que pasar para que Borja salga de River Plate: ¿amenaza del jugador al club?

Hace varias semanas que en Argentina ponen en duda la continuidad de Miguel Ángel Borja en River Plate. Cansado de no tener oportunidades como titular a pesar de siempre responder con goles, el delantero colombiano estaría pensando en cambiar de aires.

Con 13 goles en 40 partidos, el 'colibrí' fue el segundo goleador del equipo contando todas las competencias en 2023, siendo superado únicamente por Lucas Beltrán, quien convirtió 16 'dianas' en 35 apariciones hasta junio, cuando fue transferido a la Fiorentina.

A pesar de esos buenos número, Martín Demichelis no le dio la confianza a Borja para ser titular y solo le daba la chance para entrar a rematar partidos. Ante eso, el cordobés no descartaría cambiar de club en este periodo de transferencias y ya tiene una oferta oficial sobre la mesa.

Ya esta mañana de jueves había trascendido que en River Plate recibieron una propuesta del Austin de la MLS para llevarse a Miguel Ángel Borja a cambio de 3.5 millones de dólares por el 80 % de los derechos económicos, pero el club argentino rechazó la propuesta al considerarla muy baja, pues hace año y medio invirtieron alrededor de 7 millones de dólares por él.

Además, la salida de Salomón Rondón y de Matías Suárez dejan a Borja como el único delantero de jerarquía en el plantel, por lo que la idea de Demichelis es mantenerlo y consolidarlo en el once titular para la temporada que está por empezar, aunque en las últimas horas se conoció que podría existir un cambio de parecer.

Con esas dos bajas en el frente de ataque, desde el 'millonario' piensan en traer a un delantero más para ser titular. Se trata de José Manuel López, por quien Palmeiras pide cerca de 10 millones de dólares, por lo que en caso de hacerse, su costo estaría condicionado a ser inicialista en el onceno de la 'banda cruzada'.

De acuerdo al periodista Hernán Castillo, quien cubre al detalle la actualidad de River, en el club no descartan hacer una inversión millonaria por López, y en ese caso, Miguel Borja pediría salir, pues le tiene molesto la falta de confianza por parte de Martín Demichelis aún con sus buenos registros (23 goles en 61 partidos en total) y con un competidor más por la titularidad preferiría buscar un nuevo aire en donde sí se sienta bien valorado.

Para los hinchas de River Plate, hacer un gasto enorme por un delantero en este periodo de transferencias es un despropósito, pues además de Borja están Pablo Solari, Facundo Colidio y Agustín Ruberto, joven promesa de 18 años. ¿Tiene razón el 'colibrí' en enojarse?.

Si River contrata a López (no es fácil pero parece q van a gastar) ahí sí Borja saldría del club. Con el diario del viernes creo q es un error. Borja no se quiere quedar si traen otro 9, yo le doy este semestre a no ser q meta un pleno. Y para mí López es una apuesta, no un pleno