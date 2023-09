Millonarios no quiere perder tiempo: posible reemplazo de Alberto Gamero

Los hinchas de Millonarios tienen una gran incertidumbre tras el rumor que se han dado a conocer en las últimas horas, puesto que se filtró que Alberto Gamero, entrenador del equipo bogotano, tendría una posibilidad para salir del club e ir a dirigir al fútbol de exterior la próxima temporada, específicamente España o México.

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer que el Real Zaragoza, equipo de la segunda división del fútbol de España, estaría seriamente interesado en el entrenador de Millonarios. Además, de una posible oferta del fútbol de México, que al parecer ha sondeado al ‘samario’ en varias oportunidades.

Ante esta posibilidad que surgió en las últimas horas, las directivas de Millonarios ya estarían trabajando para retener a Gamero, pero en dado caso que no sea posible su renovación, ya tendrían un posible reemplazo del entrenador ‘samario’, dejando boquiabierto a varios aficionados del balompié nacional.

Según las versiones de prensa que se han dado a conocer en las redes sociales, Millonarios iría por Alejandro Restrepo, entrenador del Deportivo Pereira y que ha tenido un gran reconocimiento en el fútbol colombiano por el proceso que ha tenido con el ‘Grande Matecaña’ durante las últimas temporadas.

Sin embargo, estos rumores no se han confirmado por ningún miembro de la junta directiva de Millonarios, ni por el círculo cercano de Alberto Gamero, quien ha manifestado en varias oportunidades su deseo en continuar en el equipo, dejando claro que quiere estar al frente del club en la Copa Libertadores.

Alberto Gamero habló sobre su continuidad en Millonarios

Ante los rumores presentados en los últimos meses, NoticiasRCN.com habló en meses pasados con Alberto Gamero sobre la continuidad en el equipo azul, dejando claro que se encuentra contento en Bogotá y que próximamente el club dará noticias sobre su renovación para la próxima temporada.

“Yo le digo a la hinchada que la renovación mía no tiene que ver con jugadores. Yo estoy contento con lo que tengo, estoy feliz acá. Por eso a veces no hablo porque se malinterpretan las cosas. Mi renovación no tiene nada que ver con jugadores, acá estoy feliz con lo que tengo. Pasa que en el momento que estamos (viajando, jugando), no me he querido sentar y desligarme de otras cosas”, finalizó el entrenador de Millonarios.