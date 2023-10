José Mourinho lanzó "dardo" al 'Papu' Gómez por su caso de dopaje

Alejandro 'Papu' Gómez fue sancionado por dos años sin jugar fútbol por dar positivo en un control de dopaje en octubre del 2022. El argentino, quien se coronó campeón del mundo en Catar 2022, dio positivo por terbutalina, y este argumentó que esto fue por tomar una cucharada de jarabe para la tos de su hijo.

Mediante un comunicado, el 'Papu' rechazó que se haya dopado, señalando que él es "un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje".

"La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos", explicó el 'Papu'.

Mucho se ha hablado respecto al caso de dopaje del jugador argentino, quien abandonó el Sevilla al final de la temporada 2022-23, y recientemente había sido contratado por el Monza de Italia.

José Mourinho habló sobre el 'Papu' Gómez

Por otro lado, la Roma y el Monza se enfrentaron en la Serie A de Italia, y el equipo de la capital se llevó la victoria en el último minuto del partido con un gol de Stephan El Shaarawy. En este encuentro, el técnico José Mourinho, entrenador de la Roma, hizo unos gestos hacia el banco del Monza tras el gol, el cual le causó la expulsión.

Antes del partido, el 'Papu´Gómez había hablado sobre Mourinho, diciendo que lo unico que recuerda del portugués es "que le ganamos la Europa League con el Sevilla".

Después de enterarse de esto, el portugués no se guardó nada, y le respondió a Gómez en una rueda de prensa.

“No recuerdo que haya jugado en la final de la Europa League contra nosotros. Me parece que lo hizo contra Juventus en semifinales con un control ya positivo. No es mi problema. Tengo un poco de tos, pero no quiero tomar ese jarabe porque iré al chequeo y voy a estar en problemas", dijo Mourinho.