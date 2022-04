Las pruebas de la Fiscalía en el caso Freddy Rincón: videos, testimonios y siete investigadores

En medio del dolor por la partida de Freddy Rincón, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los hechos que causaron la muerte del exfutbolista de la Selección Colombia, quien es considerado un ídolo del deporte en el país.

Así la situación, la Fiscalía General de la Nación ya tiene en sus manos el reporte entregado por la secretaría de Movilidad de Cali y los informes de la Policía de la capital del Valle del Cauca sobre el accidente ocurrido el pasado lunes 11 de abril. Entre el material probatorio existen varios videos previos y posteriores al siniestro con el que intentan aclarar quién iba manejando el vehículo.

Videos clave en las investigación

En un video clave en la investigación se observa cómo a las 4:44 a.m. del lunes 11 de abril ocurre el choque entre el autobús y la camioneta Ford 4x4, exactamente 30 segundos después, dos personas descienden del automotor accidentado y llaman a un taxi en la vía paralela, el cual los recoge y toma camino. La Fiscalía llamó a declarar al conductor del taxi.

Asimismo, hay otro video grabado por un transeúnte cuando ya han pasado varios minutos del accidente, en cual queda registrado cómo un sujeto que estaba junto a la puerta del carro se abalanza sobre la persona que estaba grabando la escena, mientras una mujer grita: "No te vayas a poner a grabar porque te quito el celular, te lo quito… Vení, vení, no te vas a mover".

Testimonios para esclarecer la muerte de Rincón

Cabe resaltar que el Instituto Colombiano de Medicina Legal recibió el reporte inicial de las autoridades y lo coteja con la necropsia de Freddy Rincón para establecer dónde estaba ubicado al momento del impacto.

Asimismo, el máximo ente acusador solicitará los testimonios de Diana Lorena Cortes, de 20 años, quien ya fue dada de alta, así como de María Manuela Patiño a quien le tomaron prueba de alcoholemia ese día y resultó negativa. Las dos mujeres iban en el automotor con otra persona de la que aún se desconoce públicamente su identidad.

“Que la Fiscalía aclare todo esto que pasó, porque no quedamos contentos con saber que todo el mundo le echa la culpa a Freddy, no iba manejando, no sé cómo se le echa la culpa, hablen con el que iba manejando, traten de aclarar todo esto para que la familia pueda quedar tranquila… El que nada debe, nada teme, si se esconde es por algo, que esa persona salga y aclare todo esto para que podamos estar tranquilos y Freddy pueda descansar en paz”, dijo Manuel Rincón, hermano de Freddy Eusebio Rincón.

Siete investigadores están al frente del caso

Noticias RCN conoció que siete investigadores están al frente del caso. Además, entre las pesquisas que adelanta el CTI de la Fiscalía y que podría explicar los hechos, tiene que ver con las huellas dactilares tomadas luego del siniestro y otros registros audiovisuales del recorrido de la camioneta antes de llegar a la calle 5 con carrera 34, en el sur de Cali, lugar donde Freddy Rincón recibió fuertes golpes en su cabeza y en el tórax que produjeron su muerte.