Más de lo mismo: Atlético Nacional no pudo romper la mala racha en el debut de Pablo Repetto

Atlético Nacional no pudo salir del bache y alargó su mala racha tras empatar esta tarde de domingo 0-0 con Bucaramanga en el Atanasio Girardot en el debut de Pablo Repetto en el banquillo 'verdolaga'. El equipo antioqueño ajustó un mes y seis días desde su último triunfo.

En total, contando Liga BetPlay y Copa Libertadores, Nacional acumuló nueve partidos sin conocer la victoria. Algunos rendimientos individuales mejoraron, pero lo cierto es que en líneas generales el equipo mostró más de lo mismo y no se ve un síntoma de mejora.

A pesar de la expectativa que había con pasar la página y tomar un nuevo aire en el club con la llegada de Repetto, el Atanasio lució casi vacío. Muy poca gente acompañó a los jugadores y al flamante cuerpo técnico y varios se quedaron fuera del estadio para protestar por el momento deportivo que atraviesa la institución.

Nacional, más de lo mismo en el debut de Repetto

En cuanto al juego, Nacional se vio muy confundido y sin un plan claro para atacar-. Quizás, de las cosas rescatables fueron los intentos de salida desde el fondo con los centrales y con Agustín Álvarez Wallace incrustándose entre los dos zagueros, conducir hacia mitad del campo y luego abrir hacia los costados o dar toques verticales hacia Pablo Ceppelini o Jefferson Duque.

Por los costados no hubo sorpresa. El experimento con Édier Ocampo como extremo derecho no salió bien. NI él ni Edwin Torres fueron determinantes en ataque, no desbordaron, no ganaron duelos importantes, y tampoco generaron profundidad para causar daño a los defensores rivales. El ingreso de Óscar Perea en el segundo tiempo sí le dio algo de mayor profundidad al equipo y pudo ganar en velocidad para desbordar y tirar centros, pero ninguno tuvo éxito.

En tanto, como ha sido tendencia a lo largo de la temporada, Bucaramanga no arriesgó, jugó replegado en bloque bajo y a veces medio, pero no avanzó. Solo sobre el final del partido se atrevió a generar algunos contragolpes demostrando que pudo tener con qué si se hubiese envalentonado a atacar más.

Los hinchas de Nacional, además de la poca asistencia, mostraron su enojo por la racha negativa y por la pobre imagen del equipo contra el 'leopardo' y despidió al equipo en medio de reflichas que retumbaron en un casi vacío Atanasio Girardot.

Rechiflas del público al equipo tras el empate sin goles con Bucaramanga. Se reduce el margen de error matemático para clasificar a Cuadrangulares. @365ScoresApp pic.twitter.com/bPaw6aq280 — Juan David Londoño (@juandl84) March 10, 2024

Bucaramanga alargó impresionante invicto

Con el empate, el 'verdolaga' quedó estancado en la posición 17 de la tabla con 10 puntos de 30 posibles. En tanto, Bucaramanga sumó para seguir firme en el grupo de los ocho, pues es séptimo con 17 unidades y ajustó una muy buena racha de nueve partidos invicto.