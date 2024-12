"Nos duele muchísimo": Nacional no se guardó nada tras empate polémico ante Millonarios

Atlético Nacional empató 1-1 contra Millonarios en el Atanasio Girardot, en un duelo clave de la fecha 4 del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2024-II.

El equipo verdolaga se adelantó en el marcador con un gol de Álvaro Angulo al minuto 9', pero el empate llegó al minuto 84' con un penalti convertido por Radamel Falcao García, una jugada que generó gran polémica en el estadio y las redes sociales.

Con este resultado, Millonarios consolidó su liderato con 10 puntos, mientras que Nacional quedó en el segundo lugar con 7 unidades, quedando a tres puntos de los azules en la tabla. El empate complica las posibilidades del verdolaga de alcanzar la final, aunque todavía quedan seis puntos en juego.

Así fue la rueda de prensa de Atlético Nacional

Tras el encuentro, Atlético Nacional realizó una rueda de prensa marcada por el descontento. En una acción poco común, el técnico Efraín Juárez y el arquero David Ospina comparecieron acompañados por varios referentes del equipo, como Alfredo Morelos, Edwin Cardona y William Tesillo.

Aunque solo hablaron el entrenador y el portero, sus declaraciones reflejaron la frustración del equipo por lo sucedido en el Atanasio Girardot.

"Atlético Nacional me parece que es, y siempre lo ha sido, el equipo más grande de Colombia, y hoy lo demuestra con fútbol... A veces el fútbol te da y otras te quita. En este tiempo nos ha dado menos de lo que merecemos, y muchas veces es difícil contra otras circunstancias tan ajenas a nosotros. Saben perfectamente de qué hablo", inició Juárez.

Y agregó que "por circunstancias ajenas, parece que no cumpliremos el objetivo de disputar otra final. Eso no quiere decir que no vamos a pelear porque estamos muy vivos. Tenemos seis puntos por disputar y veremos qué pasa. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Después, hay gente más arriba de todo esto que se encargará de ponernos donde nos merecemos o no. Lo demás sobra”.

Por su parte, David Ospina manifestó que "duele muchísimo porque hicimos todo en estos 90 minutos. Por circunstancias ajenas parece que no cumpliremos el objetivo, pero estamos vivos. Tenemos seis puntos por disputar y vamos a pelear hasta el final."

Atlético Nacional no se rinde

A pesar del golpe emocional, el técnico dejó claro que el equipo no bajará los brazos: "Tenemos dos partidos más y hasta que no estemos muertos, pelearemos por todo."

El Verdolaga ya no depende de sí mismo. Espera vencer al Deportivo Pasto como local y a Santa Fe en el Campín, y que Millonarios pinche ante el rojo en el clásico o en la última fecha en la Libertad ante Pasto.