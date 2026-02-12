My Chemical Romance rindió inesperado tributo a Millonarios en Bogotá

La legendaria banda estadounidense My Chemical Romance volvió a presentarse en Bogotá y lo hizo ante miles de seguidores que colmaron el escenario del Vive Claro en una noche cargada de nostalgia, energía y emociones. El grupo, reconocido como uno de los referentes del rock alternativo de los años 2000, ofreció un espectáculo que recorrió varios de sus éxitos más recordados, en medio de una atmósfera intensa que conectó de inmediato con el público capitalino.

Sin embargo, más allá del show musical, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención de los asistentes y que horas después se volvió tendencia en redes sociales, especialmente entre los hinchas de Millonarios. La banda rindió un particular tributo al club bogotano, el equipo más representativo de la capital, a través de un elemento inesperado sobre el escenario.

Un guiño al equipo embajador

Durante el concierto, los guitarristas Frank Iero y Ray Toro utilizaron ‘picks’ personalizados con el escudo de Millonarios. Aunque el detalle pasó desapercibido para muchos en el momento, algunas imágenes y comentarios posteriores revelaron el gesto, que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

La noticia generó una ola de reacciones entre los seguidores del equipo albiazul, quienes celebraron que una banda de reconocimiento mundial hiciera referencia al escudo del club durante su presentación en Bogotá. Para muchos hinchas, el gesto fue interpretado como un símbolo de cercanía con la ciudad y su identidad futbolera.

Una tradición en sus conciertos

El uso de ‘picks’ con escudos de equipos locales no es algo nuevo para My Chemical Romance. La agrupación suele incorporar este tipo de detalles en sus presentaciones alrededor del mundo, eligiendo símbolos representativos de cada ciudad o país que visitan.

Por ejemplo, cuando se presentaron en Argentina, los músicos utilizaron ‘picks’ con el escudo de Boca Juniors, uno de los clubes más populares del continente. En Bogotá, la elección fue Millonarios, un equipo con profunda tradición en la capital y con una de las aficiones más numerosas del país.

Este tipo de gestos, aunque sencillos, refuerzan la conexión entre la banda y su público, y demuestran el interés de los artistas por integrarse culturalmente a cada escenario que pisan. En el caso de Bogotá, el detalle no pasó inadvertido y terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas tras el esperado regreso de My Chemical Romance a la ciudad.