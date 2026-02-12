CANAL RCN
Deportes

Iván Arboleda rompió el silencio y explicó lo ocurrido con Falcao en El Campín

Iván Arboleda aclaró el tenso momento con Falcao que encendió El Campín. ¿Qué dijo?

Iván Arboleda y Falcao
Fotos: Millonarios

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
05:34 p. m.
Millonarios volvió a sonreír en la Liga BetPlay. El equipo capitalino consiguió su primer triunfo del campeonato tras seis fechas sin celebrar, en un partido cargado de emociones, tensión y simbolismo, marcado por el gol de Radamel Falcao García y por las declaraciones posteriores del arquero Iván Arboleda sobre lo ocurrido en El Campín.

Con gol de Falcao, Millonarios volvió a ganar: vea la anotación del 'tigre'
RELACIONADO

Con gol de Falcao, Millonarios volvió a ganar: vea la anotación del 'tigre'

El único tanto del encuentro llegó desde el punto penal y tuvo como protagonista al máximo referente del club.

Falcao no solo rompió la sequía de victorias del equipo, sino que lo hizo el día de su cumpleaños, un hecho poco habitual incluso para un jugador de su trayectoria.

El delantero celebró con mesura, consciente de la importancia del resultado y del momento deportivo que atraviesa el grupo dirigido por Fabián Bustos.

Tras el partido, el ‘Tigre’ reconoció que nunca antes había marcado en su cumpleaños y valoró el esfuerzo colectivo. También hizo énfasis en la carga física del calendario, señalando que Millonarios ha tenido menos tiempo de recuperación que otros equipos, lo que ha influido en el proceso de adaptación al esquema del entrenador Bustos. Aun así, destacó la buena disposición del plantel para asimilar la idea de juego.

Iván Arboleda habló del penalti de Falcao en El Campín

Más allá del gol, una de las escenas que más comentarios generó fue la previa al cobro del penalti. Iván Arboleda, arquero de Águilas Doradas, intentó desconcentrar a Falcao antes de la ejecución. Las cámaras captaron cómo el guardameta se acercó al delantero, mientras Contreras intervino para evitar el diálogo.

“Falcao es un grande a nivel mundial”: Alfredo Morelos elogió la categoría del ‘Tigre’
RELACIONADO

“Falcao es un grande a nivel mundial”: Alfredo Morelos elogió la categoría del ‘Tigre’

Arboleda insistió en su intento y, en medio de la tensión, Andrés Llinás encaró al arquero visitante para pedirle que no provocara a la hinchada, luego de que este hiciera gestos con las manos incitando al público a cantar con mayor intensidad.

La situación no pasó a mayores, pero elevó la temperatura del partido en un estadio que venía mostrando impaciencia por los resultados.

Declaraciones de Iván Arboleda sobre Falcao

Finalizado el compromiso, Iván Arboleda se refirió al episodio en rueda de prensa y dejó claro su postura. “Falcao es un jugador que todos amamos y ante todo el respeto”, afirmó el arquero, bajándole el tono a la polémica y resaltando la admiración que existe en el fútbol colombiano por el delantero samario.

Sus palabras buscaron cerrar cualquier interpretación negativa sobre lo sucedido en la cancha, en un contexto donde la competitividad muchas veces se confunde con provocación.

Así celebró Falcao sus 40 años en Millonarios: risas, canciones y charla con Willington Ortiz
RELACIONADO

Así celebró Falcao sus 40 años en Millonarios: risas, canciones y charla con Willington Ortiz

Pasando la página de este incidente, Millonarios toma aire en la Liga BetPlay y espera que el gol de Falcao marque un punto de quiebre en el campeonato. Mientras tanto, las declaraciones de Iván Arboleda aportan una mirada más serena a un episodio que, como tantos en el fútbol, quedó en el terreno de la intensidad y la pasión del juego.

