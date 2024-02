Nairo Quintana recibió un fuerte golpe por parte de Remco Evenepoel

Sin ninguna duda, el regreso de Nairo Quintana a las competencias de élite ha generado conmoción en todo el pueblo colombiano, quienes estuvieron al tanto de la vida del ciclista durante su difícil episodio con la UCI en el 2023 y que lo alejó durante todas las competencias del ciclismo durante la temporada anterior.

Lastimosamente, el regreso de Nairo Quintana a la competencia no fue como se esperaba, pues el pedalista boyacense no tuvo una destacable presentación en el Tour Colombia y dejó varias dudas sobre lo que podría ser su rendimiento durante el 2024, en donde volverá a estar en el Giro de Italia y la Vuelta España.

Sin embargo, luego de los rumores, Nairo Quintana reveló que tuvo algunas complicaciones de salud durante la competencia, afirmando que tuvo covid-19, el cual le impidió tener su mejor rendimiento durante la carrera y que no lo dejó seguir el calendario que le había programado el Movistar.

Remco Evenepoel le dio un duro golpe a Nairo Quintana

Pues bien, mientras Nairo Quintana se sigue recuperando del covid-19, Remco Evenepoel le arrebató una marca que tenía el colombiano hace algunos años, pues el belga sigue demostrando que es uno de los candidatos para pelear los tres grandes del ciclismo en la temporada 2024 y que centran la atención de los aficionados al ciclismo.

Recientemente, el corredor del Soudal QuickStep, obtuvo la victoria de la crono de la Vuelta a Algarve 2024, llegando a un total de 52 triunfos entre etapas y clasificación general, una marca que no muchos ciclistas han podido llegar, pues así lo dio a conocer el portal especializado en el deporte Ciclismo Colombiano.

Tras la victoria de Remco Evenepoel, Nairo Quintana quedó rezagado en comparación del corredor belga, pues el colombiano se quedó con 51 victorias en su carrera, haciendo que durante el 2024 sea una constante pelea entre el corredor de Soudal QuickStep y el colombiano, pues se esperan que durante la presente temporada ambos corredores peleen varias etapas.

Regreso de Nairo Quintana a Europa

"Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Ya me sentía de días anteriores bastante mal (…) Cuando volví a casa, me relajé, me hice el test de covid y salió positivo, así que me dio fuerte con muchos síntomas, pero ahora estoy en casa tranquilo. Pronto les comunicaremos qué otras carreras haré”, concluyó el ciclista cafetero.

Quintana era una de las principales atracciones de 'O Gran Camiño', en el que también tienen previsto participar su compatriota Richard Carapaz (Education First) o el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).