Nairo Quintana, en polémica con corredor tras la Vuelta Cataluña: "me pegó un codazo"

El pasado domingo 24 de marzo, la Vuelta a Cataluña tuvo su culmen con la consagración del esloveno Tadej Pogacar. Allí, algunos corredores tuvieron buenas actuaciones, y otros no tanto. Este fue el caso de Nairo Quintana, quien era uno de los gregarios de lujo para el líder Enric Mas pero que al final se vio obligado a retirarse por cuenta de dos caídas.

Esta carrera era su primera en Europa tras la dura sanción por parte de la UCI por usar tramadol, una sustancia que está prohibida dentro del reglamento.

Ahora, después de su primera competencia europea en este 2024, Nairo se ha visto envuelto en polémica debido a una severa acusación de un colega. Se trata de Wout Poels, corredor del Bahrain Victorious quien señaló al cafetero de haberle dado golpes e insultarlo durante la carrera.

"Me pegó codazos", Poels sobre Nairo

En las últimas horas de este martes, el diario L'Equipe reveló las declaraciones del ciclista neerlandés sobre el colombiano. Poels aseguró que cuando intentó ponerse a la rueda de Mas (Movista), Nairo reaccionó de manera agresiva y le propinó un codazo.

"Quizás fue molesto, pero no es que quisiera adelantarlo. Pero en un momento dado, me dio un codazo [...] No estaba lo suficientemente cerca para empujarlo, pero me dio un codazo y discutí con él”,", dijo.

La actitude de Quintana molestó a Poels, quien le recordó su problema con el tramadol. “En ese momento, le pregunté por qué lo hizo. Y por qué se mostró tan agresivo de inmediato. Le dije que estaba tomando tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente. Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo estaba lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia”, afirmó.

Finalmente, Poels contó que Nairo no fue el único con el que se vio en polémica. “Todo el mundo quiere estar al frente, por eso estaba lleno de gente. Luego intervino Iván García Cortina (el español de Movistar) justo antes de la cumbre. Se sentó y me golpeó en la parte superior del brazo. Me golpeó muy fuerte, me lastimó mucho, entonces tuve una gran discusión con él. Le pregunté por qué hacía eso”, agregó.

Se conoció que el ciclista hizo la respectiva denuncia y la UCI lo sancionó con una multa económica.

Nairo Quintana da un parte de tranquilidad

Una vez terminó la etapa, el colombiano habló con el canal oficial del Movistar Team y allí dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, confirmando que solo fueron raspones y que ya piensa en la próxima carrera.

El boyacense dio un parte de tranquilidad: “La fortuna es que solo fueron raspones, estoy completo, estoy bien”.

Finalmente, en la misma pieza audiovisual, Quintana confirmó cuál será su próxima carrera en el calendario UCI Word Tour. “Nos vemos en el País Vasco”, dijo el ciclista de 34 años que tuvo un buen inicio en la vuelta a Cataluña, pero se fue quedando en el camino.