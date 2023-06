El amarillo no falla: Nelson Ramos y el amuleto que usó Álvaro Montero para triunfar con Millonarios

Nelson Ramos es un arquero al cual la afición de Millonarios recuerda con mucho cariño. El exguardavallas nacido en Popayán, quien defendió en 92 oportunidades el arco 'azul' y anotó dos goles, ganó la Copa Colombia 2011 y la Liga 2012-II. El sábado pasado, celebró el título de los 'embajadores' contra Atlético Nacional, recordando una curiosa cábala.

En NoticiasRCN.com contactamos a Ramos, quien habló de Álvaro Montero, Kevin Mier, y la dramática final, así como de su meta de convertirse en entrenador de arqueros. El caucano recordó su título del 2012, en el cual su compañero, Luis Delgado, se vistió de héroe y le dio la estrella número 14, la cual tardó 24 años en llegar a las vitrinas del 'ballet azul'.

"Esa final no solo la vio el hincha de Millonarios y Nacional, la vio todo Colombia. Son dos 'grandes', que han dejado huella, los que tienen más estrellas. ¿Cómo no verla? Trajo recuerdos del 2012, cuando quedamos campeones", empezó diciendo Ramos.

El famoso "buzo amarillo"

Después, el exarquero de América de Cali y La Equidad recordó un amuleto que tuvo cuando jugó en Millonarios: un buzo amarillo. Álvaro Montero usó el mismo color contra los 'verdolagas' e inmediatamente sintió confianza en en el guajiro.

"Esa instancia de penaltis es diferente. Todos los penales son historias para vivirlas de manera diferente, de toda la afición, de todo lo que se vivió en la semana. Uno en las finales recuerda los momentos que uno vivió como arquero de Millonarios. Esa tanda de cinco penaltis, siempre con el buzo amarillo, a mí me fue muy bien. En las finales cuando lo pedí no me dejaron atajar con el buzo, pero me daba una confianza enorme y gracias a Dios Montero se lo pudo poner. No significa nada, pero al verlo con ese buzo genera mucha confianza, a mí me dio muchas alegrías ese color y a él le dio esa alegría en la final", señaló el payanés, de 41 años.

Buso amarillo vital para millonarios NR1 pic.twitter.com/7eoZ7FvyOz — NELSON RAMOS (@NelRamosOficial) June 25, 2023

Ramos habló de la particular situación que vivió Mier en la tanda de penaltis, aunque le restó importancia. Recordemos que un recogepelotas de Millonarios le quitó la toalla al arquero de Nacional, en la que tendría anotada información sobre los cobradores 'azules'.

"En una final a uno eso no le interesa, porque se juegan muchas cosas. A veces el jugador cree que la va a patear al mismo lugar, pero la cambia. Son cosas que sucedieron en el partido, en ese momento de tensión uno no lo piensa. La tanda de penaltis es una lotería y gracias a Dios ese billete lo tenía Millonarios", agregó Ramos, quien también fue campeón con el Deportivo Pasto.

El sueño por el que Ramos está trabajando

Por ahora, Ramos está liderando su escuela de arqueros en Cali y tiene la ilusión de que un equipo le de una oportunidad. Para lograr este objetivo, el exarquero está formándose en la Universidad de Buenaventura.

"Tengo mi escuela de arqueros en Cali, la Escuela de Nelson Ramos. Estoy estudiando en la Universidad de Buenaventura para tener la Licencia Pro, para dirigir profesionalmente. Esperar que a futuro un equipo me de la oportunidad y poder aprender y dar lo que aprendí en cancha", concluyó.