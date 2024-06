Néstor Lorenzo respeta a cada rival: "La Selección Colombia no subestima a Costa Rica"

Este viernes 28 de junio, la Selección Colombia se verá las caras con su similar de Costa Rica para disputar un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa América 2024. Néstor Lorenzo irá por el triunfo en el State Farm Stadium para sellar su clasificación a los cuartos de final en el torneo más antiguo del mundo a nivel de selecciones. El estratega argentino no se confía y reveló las fortalezas del equipo que dirige Gustavo Alfaro.

"Nosotros no subestimamos a Costa Rica, no estamos seguros si se va a tirar atrás a defenderse, me preocupa más que cambien de actitud en otras situaciones de juego, que le hemos visto en los partidos previos. Es un equipo que nos va a dar lucha y va a competir en todos los sectores del campo, estamos seguros que no solo se defenderán", empezó diciendo el exAT de José Néstor Pékerman, en rueda de prensa.

Ya son 21 los partidos que lleva Lorenzo al frente de la 'amarilla' sin conocer la derrota (24, contando los dos que dirigió Reinaldo Rueda y el amistoso que ganó Héctor Cárdenas). Ha ganado sus últimos nueve enfrentamientos y, en total, cuenta con un saldo de 40 goles a favor y 15 en contra. Los números lo avalan y espera mantener el envión para llegar clasificado al duelo contra Brasil.

El partido en Glendale (Arizona) arrancará a las 5:00 p. m. (Colombia) y podrá disfrutarlo en las pantallas del Canal RCN. El árbitro del compromiso será el uruguayo Gustavo Tejera.

Néstor Lorenzo y lo impredecible del fútbol

"Los partidos tienen 90 minutos, es difícil mantener el ritmo y los juegos perfectos no existen. Tenemos un poco el dominio, después el rival lee, cambia y nos complica por ahí 15 minutos. Eso puede pasar y no es fácil planificarlo en un solo equipo, sin tener en cuenta al otro. En varios partidos hemos sido dominados por momentos. Eso va a seguir pasando porque así es el fútbol", agregó el argentino.

Néstor Lorenzo quiere más precisión en el ataque de la Selección Colombia

"Es una buena alternativa que lleguen varios jugadores a zona de gol eso, podría ser un problema para el rival y una buena alternativa para nosotros. El fútbol ideal sería que se construyera desde el arquero, al lateral, al volante y al delantero. A veces sucede que las opciones que hemos tenido no la hemos finalizado bien, mañana será un partido para encontrar los caminos y tendremos que hacerlo de buena manera", concluyó.