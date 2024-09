Óscar Estupiñán y Diego Valoyes anotaron, pero Stefan Medina celebró: vea los goles

El miércoles pasado, Club de Fútbol Monterrey recibió a Fútbol Club Juárez para disputar un duelo válido por la octava fecha de la Liga MX 2024/25. Los dirigidos por Martín Demichelis protagonizaron una remontada agónica y se impusieron por 3-2 en el Estadio BBVA. Stefan Medina celebró un nuevo triunfo con los 'rayados'; mientras que Óscar Estupiñán y Diego Valoyes tuvieron una jornada agridulce en Guadalupe.

Juárez, que por fin había podido enderezar el rumbo tras sufrir cinco derrotas consecutivas (había vencido 1-0 a Mazatlán FC en la séptima jornada), volvió a caer y no pudo abandonar la penúltima posición. Al minuto 11', Germán Berterame, quien terminó yéndose expulsado (90+3'), abrió el marcador y desató el júbilo entre la afición 'albiazul'. Los comandados por Maurício Barbieri pudieron reaccionar y se pusieron al frente con dos goles 'cafeteros'.

Al minuto 46', los 'bravos' ejecutaron un tiro de esquina al primer palo de Esteban Andrada. El exarquero de Boca Juniors llegó primero al balón, pero su despeje fue defectuoso. La esférica rebotó en el muslo de Estupiñán y entró a la portería. Silencio en el Gigante de Acero. El delantero caleño con pasado en Esporte Clube Bahia y Hull City tuvo su debut goleador en el balompié mexicano.

Vea el primer gol de Óscar Estupiñán en FC Juárez



Juárez no bajó el ritmo y al 59' se puso en ventaja. Ralph Orquin ejecutó un espectacular centro raso, el cual no pudo interrumpir Víctor Andrés Guzmán. Valoyes hizo un gran movimiento y definió con categoría para poner al frente a la visita. El atacante cartagenero, quien se recuperó de una lesión en su muslo, no anotaba desde el 1 de septiembre de 2023.

Diego Valoyes anotó un gran gol en Monterrey vs. Juárez: video

Los de Demichelis no 'bajaron los brazos' y al 79' encontraron la igualdad. Sergio Canales le ganó el duelo a Benny Díaz desde los 'doce pasos'. Seis minutos después, el talentoso futbolista mexicano logró su doblete y desató el júbilo en el Estadio BBVA.