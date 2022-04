¡En las vitrinas! El 'Tesoro' de Freddy Rincón que descansa en el estadio Centenario de Armenia

Para nadie es un secreto que luego de darse a conocer el fallecimiento de Freddy Rincón, sus pertenencias, camisetas, guayos y pantalonetas, comenzaron a tener un valor diferente, teniendo en cuenta que fue uno de los jugadores que marcó la historia del fútbol colombiano y la Selección Colombia.

Precisamente de la Selección Colombia, hay un objetivo que todos buscaron, pero no encontraron y se dieron cuenta de que este ‘tesoro’ ya tenía dueño y descansa en el estadio Centenario de Armenia, gracias a Rubén Darío Hernández, quien estuvo muy pendiente del balón con el que Freddy Rincón logró anotar el gol del empate frente Alemania en el Mundial de Italia 1990.

Este balón fue tomado por el kinesiólogo de la selección Colombia en ese mundial, quien en conversaciones con Win Sports, reveló detalles de cómo tomó el balón y todo el sufrimiento que tuvo que vivir para tenerlo bien guardado y no lo fueran a descubrir.

“Nosotros ya estábamos derrotados, pero llegó el milagro de Freddy y fuimos todos a abrazarlo y aproveché para coger un balón y todos me lo pedían. Yo no sabía a quién dárselo y luego Rubén Darío Hernández me dijo que se lo guardara”, aseguró Jhon Jairo Restrepo.

Vale recordar que este balón hace parte del museo que se encuentra en el estadio del Centenario de Armenia y estará presente en los diferentes homenajes que se le van a realizar a Freddy Rincón en la ciudad de Armenia.

Sin ninguna duda, es uno de los ‘tesoros’ que queda, luego de darse a conocer el fallecimiento del Freddy Rincón, que solo podrán disfrutar y verlo en la ciudad de Armenia y así tener un leve recuerdo de lo que fue ese momento histórico para los colombianos en 1990.

Homenaje a Freddy Rincón en clásico América-Cali

Freddy Rincón tendrá su homenaje en el clásico entre América y Cali, el cual se disputará el domingo y en el que los capitanes de equipo llevarán el número 19 en su camiseta, informó el secretario de Recreación y Deporte de la ciudad caleña.

“La idea es que salgan los dos equipos con la camiseta de la Selección Colombia, con el nombre de Freddy Rincón y el número que él lucía, y que Teófilo Gutiérrez y Adrián Ramos jueguen con el número 19, en homenaje a Rincón”

Además, el exfutbolista del Real Madrid, Corinthians, entre otros, tendrá un mural en el estadio Pascual Guerrero.

“Desde el año anterior, estamos coordinando la realización de un mural en el sector de Oriental del estadio Pascual Guerrero, donde estarían, Adolfo ‘el Tren’ Valencia, Faustino Asprilla y Freddy Rincón, quien había quedado de ir el pasado martes a la Secretaría del Deporte. Estas iniciativas, las estamos coordinando con la Secretaría de Paz de la Alcaldía de Cali, con el apoyo de la barra popular del América”, se informó.