Etapas o clasificación general: ¿para qué están los colombianos en Tour de Francia 2023?

Más allá del frenesí normal que enardece un Tour de Francia, la edición número 110 de la carrera más prestigiosa y exigente del ciclismo mundial tiene muchas arandelas que prometen, al menos sobre el papel, ser una de las versiones más emocionantes de los últimos años.

Si bien Tadej Pogacar es el candidato número uno y su rendimiento encima de la bicicleta sea anormal, hay otro fuera de serie que quiere arrebatarle el maillot jaune: Jonas Vingegaard, como ya sucedió el año anterior. ¿Será esta la venganza de 'Pogi'?.

Las novedades en el recorrido también ilusionan con ver más 'cañaña' entre el pelotón. El ascenso por el imponente Col de la Croix Rosier en la etapa 12 o el regreso del temible Puy de Dome después de 30 años y que será el gran atractivo para coronar la meta en el noveno día de carrera. Eso por dar unos ejemplos.

Cinco colombianos en el Tour de Francia

Pero sin duda que otro de los ingredientes que le da más 'picante' -y a la vez incertidumbre- al Tour de Francia 2023 es la presencia de Egan Bernal, campeón hace cuatro años, y que volverá a correr una 'grande' por primera vez desde su accidente (enero 2022). Su año ha venido de menos a más al recuperar estabilidad luego de la inactividad a principio de año por un golpe en la rodilla.

Aunque por esa situación, y claro, por su talento sobrenatural, Egan se roba todos los reflectores, hay más colombianos que pueden llegar a poner a sonar el himno del país en varis provincias francesas. No hay que olvidar que todo indica que Daniel Martínez es el líder del Ineos, uno de los equipos más importantes del ciclismo mundial. También Rigoberto Urán aparece como la carta principal del EF luego del retiro de Richard Carapaz en la primera etapa, lo que a la vez le dará mayor protagonismo a Esteban Chaves. En tanto, el 'escarabajo' restante, Harold Tejada, será el aliado clave de Alexéi Lutsenko para darle protagonismo al Astana en algunas etapas.

¿Qué esperar de los 'escarabajos' en el Tour 2023?

Pero con esto surge un gran interrogante y es si los 'escarabajos' tendrán brillo en este Tour, o si por lo contrario, pasarán sin pena ni gloria como ocurrió en las dos últimas ediciones. Sin Nairo Quintana por primera vez desde 2014, igual se espera que los colombianos vuelvan a tener una gran presentación, sobre todo por el rol que tienen, por ejemplo Martínez y 'Rigo', en equipos llamados a pelear etapas y clasificación general.

Luis Fernando Saldarriaga, reconocido entrenador de ciclismo colombiano y ex DT del Manzana Postobón, habló con NoticiasRCN.com para responder sobre qué se puede esperar de los ciclistas colombianos en este Tour de Francia. ¿Habrá un nuevo podio?¿El himno sonará en alguna etapa?. Este es su análisis.

Egan Bernal

"Ha recibido un premio a su constancia, voluntad trabajo y disciplina por su recuperación después de su accidente y que el equipo del Ineos lo ha premiado estando en el Tour de Francia. Esto significa que también, además de su gran recuperación, tiene los números adecuados para poder estar en esta gran competencia. Me parece a mí que la función de Bernal será de poder ser el líder en carretera, poder dirigir, porque él es un campeón de Tour de Francia y el equipo necesita esto para que rodee a sus demás compañeros y así dar mayor jerarquía".

Daniel Martínez

"Daniel Martínez viene con más de 35 días de competencia, teníamos la ilusión cuando empezó en Algarve, que fue campeón, pero le han dado estrictamente que él sea el rol de líder en el equipo y creo que esto lo afecta un poco porque le genera un poco más de presión, así que generalmente él podría estar entre los 10 primeros del Tour de Francia. Pelear el podio es difícil, pero si él baja esa presión que tiene, podría ser hasta un top 10 de la general, o poder lograr una victoria de etapa si el equipo lo deja más libre".

Rigoberto Urán

"Ha sido una gran temporada. Él ha tenido básicamente grandes actuaciones. Ha cambiado su esquema de trabajo, porque iba a correr el Giro de Italia, pero sufrió la afección del covid-19 y tuvo que cambiar la planificación de su calendario para esta temporada. Me parece que más que etapas me parece a mí que va a pelear por la general ahí con Richard Carapaz, son los alternantes. Podríamos de pronto estar en un top 15 o top 10".

Esteban Chaves

"Me parece a mí que ha venido haciendo una buena temporada. Tiene 30 días de carrera, dentro de ellos ha estado dos en el País Vasco y Cataluña 11, mostrando regularidad, pero me parece que no tiene los argumentos como para pelear un Tour de Francia así que va a ir por las etapas. Esto porque en el EF hay modelos más alternativo, el cual se van dando las circunstancias y los líderes no son fijos".

Harold Tejada

"Me parece a mí que viene un poquito pasado de kilómetros, tiene más de 5.800 kilómetros en las piernas y más de 40 días de competencia. Para un Tour hay que llegar con menos de 28 días, como lo van a hacer (Tadej) Pogacar, (Jonas) Vingegaard), (David) Gaudu y entre otros, así que también está supeditado a que tenga que trabajar para su líder Alexéi Lutsenko. Su buena actuación quedando entre los 10 en Suiza y 21 en Rumanía hace prever que de pronto si tuviese más libertad podría pelear una etapa y meterse entre los 15 primeros, pero me parece un poco difícil ya que tiene que estar a la sombra de Lutsenko".

Por ahora, la primera etapa dejó ilusión con Egan Bernal como el mejor colombiano posicionado (23 a 33 segundos del líder). Sin embargo, no hay que olvidar que el Tour es una carrera de tres semanas y apenas después de la primera podrá dilucidarse quiénes se perfilarán para pelear la clasificación general. Por ahora, el panorama da para soñar con algún triunfo de etapa y faltará ver si la apuesta del Ineos con Martínez y del EF con Urán saldrá para dejar un podio el 23 de julio en el deslumbrante paseo por los Campos Elíseos en París.