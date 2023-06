¿Problemas internos? La razón de la ausencia de Higuita en el Tour de Francia 2023

Las pulsaciones están a mil dentro de los ciclistas que van a disputar la carrera más esperada del año: el Tour de Francia. Este sábado arrancará con la primera etapa en Bilbao y recién llegará a territorio francés en la tercera fracción, cuando la meta del día sea en Bayonne.

Llevando el Tour al plano colombiano, hay mucha expectativa por lo que puede ser la participación de los 'escarabajos', sobre todo con el regreso de Egan Bernal luego de tres años. Si bien el bogotano no peleará clasificación general, la exigencia de la 'Grande Boucle' es el escenario ideal para ir conociendo para que está de aquí en adelante tras el grave accidente que sufrió hace un año.

Además de Bernal, otros cuatro colombianos harán presencia en la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial: Daniel Martínez (Ineos), Rigoberto Urán, Esteban Chaves (EF) y Harold Tejada (Astana). Pero esta lista dejó una preocupación y es la ausencia de Sergio Higuita, quien venía de correr el Tour de Suiza hace unas semanas como preparación al Tour de Francia.

La semana pasada, el Bora Hansgrohe reveló su nómina de ocho ciclistas convocados, y sorprendió con la baja del antioqueño. El australiano Jai Hindley, llamado a pelear puestos altos en la general, encabeza la delegación de la escuadra alemana que contará también con Emanuel Buchmann, Marco Haller, Bob Jungels, Jordi Meeus, Nils Politt y Danny Van Poppel.

¿Por qué Sergio Higuita no correrá el Tour de Francia?

NoticiasRCN.com contactó a un alto directivo del Bora, quien reveló que la decisión de que Higuita no corriera el Tour de Francia se dio por mutuo acuerdo debido a unos problemas de salud que acarrea el 'monster' desde el Tour de Suiza.

"Sergio estaba en los planes y no dudamos en traerlo al Tour. Tuvo problemas de alergia durante el Tour de Suiza que lo afectaron mucho y decidió, junto con nosotros, no venir a la gira. Él y nosotros queríamos a Sergio en su mejor momento y ahora no era posible, así que lamentablemente tuvimos que decidir traer a otra persona", contó la fuente.

Los planes del Bora con Higuita

Aunque Sergio Higuita sea uno de los ciclistas que mayor ilusión genera en Colombia de cara al futuro y tenga todas las condiciones para brillar en los grandes escenarios, el Bora tiene planes más reservados con él. Si bien lo consideran importante para las aspiraciones del equipo, no lo ven candidato a pelear una clasificación general en una de las tres grandes vueltas, y sus objetivos se remontan a ganar clásicas y otras competencias de menor categoría.

"Sergio tenía planeado hacer el Tour de Francia para ganar etapas y el maillot de la montaña, ese era el plan. Para la clasificación general tenemos a (Jai) Hindely y (Aleksandr) Vlasov, pero Sergio puede ganar todas las clásicas, como Lieja y Lombardía. Ahora creo que correrá Polonia, la Vuelta a España y una carrera de un día en Italia", destapó.