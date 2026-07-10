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Ella es la hermana de Erling Haaland: se hizo VIRAL por su increíble parecido

Gabrielle Braut Haaland es activa en las redes sociales y postea fotos recurrentes con el goleador.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 10 de 2026
06:04 p. m.
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Erling Haaland, el delantero de Noruega y del Manchester City, ha jugado una brillante Copa del Mundo y ha marcado siete goles en cuatro partidos.

Pero, además, el impresionante goleador se ha convertido en una tendencia no solo por la celebración con la que su selección ha cautivado al mundo, sino también porque una gran cantidad de niños de diferentes países han comenzado a ser bautizados con su nombre.

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Debido al fenómeno viral que se ha generado alrededor de Erling Haaland, los internautas se han interesado por saber un poco más de su vida personal.

Y, en medio de esa coyuntura, su hermana también ha pasado a ser una tendencia por el increíble parecido físico que tiene con el goleador.

Ella es Gabrielle Braut Haaland, la hermana de Erling Haaland

Gabrielle Braut Haaland tiene 28 años y es la 'hermana del medio' de Erling, que es el menor, y Astor, que es el mayor.

Ella creció en Bryne, Noruega, y se ha desempeñado profesionalmente como auxiliar de enfermería en su país natal.

Además, en 2020 se casó con Jan Gunnar Eide, que también fue jugador de fútbol y actualmente ejerce como empresario.

Gabrielle es muy activa en las redes sociales y siempre se ha caracterizado por acompañar a Erling Haaland en cada uno de sus desafíos deportivos. Por lo tanto, los fanáticos de fútbol comenzaron a identificarla y se impresionaron por el parecido físico con el '9'.

¿Cuándo volverá a jugar Erling Haaland en el Mundial 2026?

La Noruega de Erling Haaland jugará el sábado 11 de julio, vs. Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial 2026.

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El partido se disputará a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Miami, que está habilitado para 65.000 espectadores.

Hasta el momento, Erling Haalad ha celebrado dos goles vs. Irak, dos vs. Senegal, uno vs. Costa de Marfil y dos vs. Brasil.

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