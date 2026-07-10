Así queda el partido entre Argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Argentina y Suiza se enfrentarán el sábado 11 de julio, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026.

La 'albiceleste' clasificó a esta instancia tras vencer 3-2 a Egipto con una remontada histórica.

Mientras tanto, Suiza eliminó a Colombia al ganarle 4-3 en la tanda de penaltis.

Tanto Scaloni como Murat Yakin han reconocido que será un partido disputado, cerrado y que se podría definir por detalles. Por lo tanto, la inteligencia artificial evaluó el panorama y reveló su resultado para este partido. ¿Cuál fue?

Así quedaría Argentina vs. Suiza, en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

De acuerdo con la inteligencia artificial, Argentina le ganaría a Suiza, aunque el partido sería incómodo para ambos equipos.

"La 'albiceleste' tiene mayor capacidad para resolver partidos cerrados y llega con un ataque mucho más determinante. Sin embargo, en sus dos partidos anteriores ha dejado señales de vulnerabilidad", enfatizó ChatGPT.

"Suiza puede mantener el 0-0 durante buena parte del primer tiempo e incluso complicar a Argentina con un gol de contragolpe o pelota quieta. Aun así, considero que la mayor jerarquía ofensiva 'albiceleste' terminará imponiéndose. Mi pronóstico es 2-1 a favor de los de Scaloni, celebrando una anotación en cada tiempo", concluyó la inteligencia artificial.

¿Cuándo volverá a jugar la selección que clasifique entre Argentina y Suiza?

Argentina o Suiza, dependiendo de la selección que gane el cruce de cuartos de final, volvería a jugar el miércoles 15 de julio de 2026, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Además, el rival será el ganador del partido entre Noruega vs. Inglaterra, que se enfrentarán el sábado 11 de julio, a las 4:00 de la tarde (hora colombiana), en el Estadio Miami.