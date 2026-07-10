Miembros del Escudo de las Américas piden respetar resultados de las elecciones presidenciales en Colombia

A través de su cuenta en la red social X, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, compartió una declaración conjunta de los países miembro del Escudo de las Américas sobre el desconocimiento de los resultados de las elecciones de segunda vuelta en Colombia.

En la misiva, los Gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago coinciden en que “las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente justificados, ponen en duda la integridad del proceso electoral” son motivo de preocupación, al igual que la incertidumbre que han generado en la transición de Gobierno.

El pronunciamiento de la alianza de seguridad, defensa y cooperación militar es realizado a pocos días de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la suspensión del proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente saliente desconociera su triunfo en las urnas.

Escudo de las Américas se suma al llamado de Abelardo de la Espriella y respaldan su elección:

Entonces, de la Espriella hizo un llamado a “las instituciones, a la Fuerza Pública, a la comunidad internacional y a todos los colombianos a mantenerse firmes en la defensa de la democracia y del orden constitucional”.

Llamado al que se suman los países miembro del Escudo de las Américas, para que se actúe “en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; se respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes, y se garantice una transición pacífica, ordenada y transparente”, desde las instituciones colombianas.

Desconocer los resultados es desconocer “la voluntad popular”

En su declaración, la alianza advierte que ignorar los resultados de las elecciones en Colombia, que el CNE certificó al completar las tres fases del proceso de escrutinio, es igual a desconocer la voluntad popular que, “constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público” en cualquier democracia.

Y rechazaron “toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme”, entendiendo que “la transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional”.

Apenas el miércoles (8 de julio), en su primer empalme territorial, realizado en Cúcuta, Norte de Santander, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, reafirmó su intención de apuntar a Colombia en el Escudo de las Américas y la Coalición Anti-Cartel, el 7 de agosto, cuando tome posesión del cargo.

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¿Qué responden José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella?

El presidente electo compartió la publicación del secretario de Estado, Marco Rubio, sin realizar comentarios, en su cuenta de la red social X, y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo el acompañamiento de la comunidad internacional “en la defensa de los principios democráticos”.

Y reiteró que “Colombia necesita que la transición entre gobiernos se desarrolle con pleno apego a la Constitución, las instituciones y la transparencia”.