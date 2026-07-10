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¡Mucho cuidado! Están enviando mensajes falsos suplantando a Bre-B para robar dinero

Con un solo enlace, los delincuentes pueden hacer de las suyas y dejar cuentas en cero.

Mensajes de texto maliciosos.
Mensajes de texto maliciosos. Foto: Secretaría de Seguridad.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 10 de 2026
06:56 p. m.
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Bre-B se ha convertido en una de las herramientas más importantes en el sistema financiero de Colombia. Sin duda, ha marcado un antes y un después en la forma en la que se realizan los movimientos bancarios.

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La administración está en manos del Banco de la República y funciona para cualquier entidad bancaria. La principal ventaja ha sido poder hacer transferencias entre entidades sin esperar horas, sino que es algo instantáneo.

¿Qué dicen los mensajes?

Paralelamente a los grandes alcances, los delincuentes también han buscado la forma de darle un mal uso con la desinformación.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre una modalidad de estafa con la que están suplantando a Bre-B.

El engaño consiste en la siguiente forma: a las potenciales víctimas les llegan mensajes de texto que aparentan ser de un banco informando acerca de un supuesto pago que se debe aprobar.

Para autorizar el falso pago, el mensaje va acompañado de una página. La estafa, entonces, se efectúa cuando la persona le da clic al enlace, en el cual se pide que ingrese información personal. La interfaz es similar a la del banco, con el propósito de no levantar sospechas.

Al final, brindando los datos, los ciberdelincuentes cuentan con acceso libre a las cuentas y pueden dejarlas en cero. Los expertos indican que esta modalidad se conoce como smishing.

¿Cómo no caer en la estafa?

Por si fuera poco, también hay mensajes en los que se alerta con un supuesto bloqueo de la llave. Esto aumenta el pánico de la víctima, incrementando las posibilidades de que caiga en la estafa.

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Entonces, se debe tener claridad en que Bre-B no tiene aplicación móvil ni mucho menos opera bajo mensajes de texto. Las comunicaciones sobre envío y recepción de dinero solamente provienen de las aplicaciones oficiales de los bancos.

Las recomendaciones son: no acceder a supuestos portales de pago Bre-B en enlaces o códigos QR sospechosos. Para comunicarse, se debe hacer a través de los canales de las entidades bancarias.

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