Pasto le propinó un nuevo 'golpe' a Junior y lo venció en el Departamental Libertad: vea el gol

Este miércoles 28 de agosto, Deportivo Pasto recibió a Junior de Barranquilla para disputar un duelo correspondiente a la quinta fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Los dirigidos por Gustavo Florentín se impusieron por 1-0 gracias a un solitario gol de Daniel Moreno Mosquera. El 'tiburón' sufrió un nuevo 'golpe' y el futuro de Arturo Reyes quedó en el limbo.

El partido fue parejo de principio a fin. Al minuto 5', Marco Pérez habilitó a Roberto Hinojosa, quien desenfundó un buen remate. Diego Martínez estuvo muy atento y pudo despejar el peligro con una correcta atajada. Los 'volcánicos' no se quedaron 'cruzados de brazos' y crearon la opción más peligrosa del primer tiempo.

Al minuto 7', José Cuenú envió un pase largo, en busca de Gustavo Torres. Rafael Pérez pifió y le dejó el camino despejado al atacante con pasado en Once Caldas. El delantero caucano no definió y Howell Mena alcanzó a interceptar su pase. El balón le volvió a quedar al '9', quien desenfundó un potente derechazo, el cual atajó Santiago Mele de manera espectacular. El rebote le quedó a Daniel Moreno Mosquera, quien no pudo celebrar por un bloqueo de Edwin Herrera. ¡Se salvó el 'tiburón'!

Al 13', Yimmi Chará habilitó a Léider Berrío, quien ejecutó un buen disparo. La última oportunidad del primer tiempo fue para el equipo de Florentín. Israel Alba mandó un buen centro al área del conjunto barranquillero. Brayan Carabalí la bajó y Mele alcanzó a quedarse con el balón antes de que llegara Moreno.

En el complemento, Chará fue el primero en avisar con un remate al 64'. Desde ese momento, Pasto empezó a atacar incesantemente al cuadro 'rojiblanco'. Mele demostró toda su categoría y se lució con todo tipo de atajadas. Una y otra vez se oyó el 'uyyyyyy' en el Estadio Departamental Libertad, que sufrió una gran actuación del arquero de la Selección de Uruguay.

Daniel Moreno le dio el triunfo al Pasto

Al 66', después de haber evitado el gol en varias oportunidades por los reflejos del guardameta 'charrúa', Andrés Rojas sancionó penalti a favor del Pasto. Kevin Londoño cabeceó un balón al área chica, Moreno remató con potencia y la esférica impacto la mano de Mena.

El exdelantero de Independiente Santa Fe se hizo cargo del cobro y remató con maestría. Mele adivinó las intenciones de su rival; sin embargo, le fue imposible evitar la caída de su arco. Al 71', Diego Chávez estrelló un zurdazo contra el palo y generó preocupación en el banquillo de Reyes.

Al final, no quedó tiempo para más y Pasto le propinó otro 'golpe' a Junior, que el pasado 20 de agosto quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024.

Deportivo Pasto 1 - Junior de Barranquilla 0: vea el gol