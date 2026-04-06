El pedido explícito de Eduardo Méndez para la hinchada de Santa Fe en Libertadores

En la antesala de un partido clave por la Copa Libertadores, Independiente Santa Fe vivió un llamado directo de su presidente, Eduardo Méndez, a toda la hinchada cardenal. El dirigente aprovechó su diálogo con Win Sports para enviar un mensaje claro de cara al compromiso del próximo jueves frente a Peñarol en El Campín: evitar el tradicional grito ofensivo que suele escucharse cada vez que el arquero rival repone desde su área, una conducta que en repetidas ocasiones ya le ha generado sanciones económicas al club por parte de Conmebol.

Méndez fue enfático en que el pedido no es menor, especialmente por el contexto internacional y por el historial reciente de multas que ha golpeado las finanzas de la institución.

El máximo dirigente cardenal entiende que la pasión del estadio es una de las grandes fortalezas del equipo, pero también considera que es momento de canalizar ese aliento sin exponer al club a nuevas penalizaciones. Por eso, según explicó, el mensaje ya fue trasladado directamente a la barra organizada y espera que el resto de aficionados se sume a la iniciativa para vivir una fiesta deportiva sin consecuencias posteriores.

Eduardo Méndez busca evitar más sanciones

El presidente sabe que Santa Fe no puede darse el lujo de seguir perdiendo dinero en sanciones evitables. Más aún en una temporada donde el club viene enfrentando diferentes castigos disciplinarios y situaciones extradeportivas que han impactado su entorno institucional. La intención ahora es blindar al equipo desde las tribunas, entendiendo que cada detalle cuenta en torneos Conmebol, donde los controles son mucho más estrictos.

El pedido apunta a un cambio cultural dentro del estadio. La idea es que la hinchada mantenga la presión, el color y la intensidad característica, pero sin caer en comportamientos que puedan ser reportados por el comisario del partido.

Peñarol, una noche clave en El Campín

El duelo ante Peñarol, programado para el jueves a las 9:00 p.m., aparece como una cita determinante para las aspiraciones de Santa Fe en la Copa Libertadores. Frente a un rival histórico del continente, el club bogotano espera un marco imponente en las tribunas y un ambiente de total respaldo.

Por eso el mensaje de Méndez toma aún más fuerza: convertir El Campín en un fortín desde el aliento positivo, sin darle a Conmebol argumentos para una nueva multa. El objetivo es que la noche sea recordada por el empuje de la gente y por el rendimiento del equipo, no por un nuevo castigo económico que vuelva a afectar al león en plena competencia internacional.