🔴O’Higgins vs. Millonarios, con el regreso de Falcao: hora y canal para ver EN VIVO la Sudamericana

Millonarios vuelve a poner la mirada en el plano internacional y este martes 7 de abril dará el primer paso en un camino que asoma exigente en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto bogotano tendrá una dura prueba en su estreno al visitar a O’Higgins en Chile, un rival que suele hacerse fuerte en Rancagua y que también entiende la importancia de comenzar sumando en casa.

Para los ‘embajadores’, será un examen de carácter, jerarquía y manejo emocional en una competencia que no permite distracciones.

La noticia más positiva para el cuadro azul pasa por el regreso de Radamel Falcao García a la convocatoria. El histórico delantero colombiano superó sus molestias físicas y vuelve a estar disponible para el entrenador Fabián Bustos, una novedad que eleva la ilusión de la hinchada y fortalece la nómina en ataque.

Aunque todo indica que iniciará en el banco, se espera que pueda tener minutos en el segundo tiempo para aportar experiencia y peso ofensivo en un partido que podría definirse por detalles.

Regreso de Falcao y obligación de sumar fuera de casa

Más allá del regreso del ‘Tigre’, Millonarios sabe que iniciar con un resultado positivo en condición de visitante puede marcar el rumbo del grupo. El equipo capitalino llega golpeado tras dejar dudas en el campeonato local y quiere recuperarse anímicamente.

La presencia de jugadores como Mackalister Silva, Leonardo Castro y Andrés Llinás le da al equipo una base sólida para competir en una plaza difícil. La clave estará en sostener el orden defensivo y aprovechar las transiciones, especialmente en un duelo donde O’Higgins seguramente intentará imponer ritmo desde el comienzo.

Hora, TV y la importancia del debut internacional

El compromiso se disputará este martes 7 de abril desde las 7:00 p.m. (hora colombiana), con transmisión de ESPN y Disney+ para todo el país.

Para Millonarios, este debut representa mucho más que tres puntos: es la oportunidad de arrancar con autoridad, enviar un mensaje al grupo y demostrar que está preparado para competir seriamente en el torneo. Un buen resultado en Chile no solo fortalecería lo futbolístico, sino también lo anímico, en un calendario que será intenso entre Liga BetPlay y Sudamericana.

El camino apenas comienza, pero para los ‘embajadores’ la consigna es clara: sumar en territorio austral para iniciar de la mejor manera su sueño internacional.