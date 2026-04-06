¡Se apretó la tabla! Así está la pelea en la Liga BetPlay a cuatro fechas de terminar

La Liga BetPlay 2026-I entró en su zona más emocionante y el cierre del todos contra todos promete una batalla feroz hasta la última jornada. Con apenas cuatro fechas por disputarse, el campeonato colombiano tiene a 14 equipos con opciones matemáticas de meterse entre los ocho mejores, un panorama que confirma la enorme paridad del semestre y que mantiene a la afición en vilo de cara al desenlace.

Atlético Nacional se sostiene como líder absoluto con 31 puntos y, además, con la tranquilidad de haber asegurado anticipadamente su lugar en los playoffs. El cuadro verdolaga, que incluso cuenta con un partido menos frente a varios de sus perseguidores, se perfila como el gran favorito para cerrar en lo más alto de la tabla. Muy cerca aparece Deportivo Pasto con 28 unidades, mientras que Deportes Tolima completa el podio con 27 puntos, demostrando una regularidad que lo mantiene firme en la pelea por ser cabeza de serie.

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La lucha por los ocho está al rojo vivo

Detrás de los tres primeros, la tabla se convirtió en un auténtico campo de batalla. Equipos tradicionales como Junior, América de Cali, Deportivo Cali, Santa Fe y Millonarios siguen con la obligación de sumar en cada salida, mientras que sorpresas del torneo como Internacional de Bogotá, Llaneros y Bucaramanga no quieren ceder terreno.

La diferencia entre el cuarto y el decimocuarto lugar es lo suficientemente estrecha como para que una sola fecha cambie por completo el panorama. Esa presión convierte cada partido en una final anticipada, donde un triunfo puede catapultar a cualquier club a la zona de clasificación y una derrota puede dejarlo al borde de la eliminación.

El clásico bogotano, gran atractivo del próximo fin de semana

Como si la tensión no fuera suficiente, la siguiente jornada tendrá un condimento especial con la disputa del clásico bogotano, un compromiso que podría mover drásticamente la tabla. Con Millonarios y Santa Fe todavía inmersos en la pelea, el duelo capitalino no solo tendrá el peso de la rivalidad histórica, sino también un valor enorme en la carrera hacia los playoffs.

El campeonato, sin duda, está para alquilar balcón. Cada punto vale oro, cada error puede costar una temporada y todo indica que la emoción se mantendrá hasta el último minuto de la fase regular. La Liga BetPlay 2026-I vive uno de sus cierres más apasionantes de los últimos años.