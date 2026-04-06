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🔴Real Madrid vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver EN VIVO a Luis Díaz en Champions

Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan este martes por los cuartos de final de la Champions League. Prográmese.

Luis
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 06 de 2026
07:15 a. m.
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El fútbol europeo volverá a paralizar al planeta este martes 7 de abril, cuando Real Madrid y Bayern Múnich se enfrenten en el estadio Santiago Bernabéu por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Se trata de una nueva edición de uno de los cruces más emblemáticos del continente, una rivalidad cargada de historia, títulos y noches inolvidables que ahora suma un ingrediente especial para Colombia: la presencia de Luis Díaz como una de las grandes cartas ofensivas del conjunto bávaro.

El compromiso está programado para las 2:00 de la tarde, hora colombiana, y podrá seguirse en todo el país a través de ESPN y Disney+. La expectativa es enorme no solo por el peso de ambos clubes, sino por el momento que atraviesa el extremo guajiro, quien apunta a ser inicialista en el esquema de Vincent Kompany para intentar golpear primero en territorio español.

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Luis Díaz, la gran esperanza colombiana en el Bernabéu

Todas las miradas en Colombia estarán puestas sobre Luis Díaz, llamado a ser protagonista en una noche de máxima exigencia. El atacante llega con ritmo, confianza y un papel cada vez más determinante en el Bayern, donde su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper líneas pueden ser decisivos ante una defensa madridista que suele dejar espacios cuando adelanta sus líneas.

Para el futbolista colombiano será una oportunidad ideal de ratificar su jerarquía en la élite europea y dejar huella en uno de los escenarios más imponentes del mundo. Su presencia desde el arranque refleja la confianza total del cuerpo técnico, que lo considera pieza clave para acompañar el poder ofensivo bávaro en una serie que promete emociones de principio a fin.

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Un clásico europeo que promete una noche inolvidable

Más allá del foco sobre Luis Díaz, el duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich reúne todos los ingredientes de una final anticipada. Dos gigantes históricos, plantillas repletas de estrellas y una tradición copera que convierte cada enfrentamiento en un espectáculo global.

El Santiago Bernabéu será el escenario del primer capítulo de una eliminatoria que podría definirse por detalles mínimos. Real Madrid buscará hacerse fuerte en casa, mientras Bayern intentará sacar un resultado positivo de visitante para cerrar la serie con ventaja en Alemania. Con millones de aficionados pendientes alrededor del mundo, la Champions vuelve a ofrecer uno de esos partidos que nadie quiere perderse.

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