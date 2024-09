Futbolista histórico le 'baja a caña' a Luis Díaz con ácida crítica tras brillante comienzo en Premier

Luis Díaz ha tenido un comienzo inigualable en esta temporada con su equipo, el Liverpool de Inglaterra.

El delantero colombiano ha logrado marcar cinco tantos en la misma cantidad de partidos disputados, lo que lo hace su mejor arranque desde que viste los colores del cuadro red.

El pasado fin de semana, el guajiro se reportó con doblete en el duelo ante el Bournemouth, lo cual lo puso como uno de los goleadores de la temporada detrás de Erling Haaland.

Peter Schmeichel le baja la caña a Luis Díaz

Ahora bien, el brillante momento del colombiano parece no cautivar a todos. Así por lo menos lo dejó saber el legendario portero Peter Schmeichel, quien puso en tela de juicio lo hecho por Lucho en el duelo con Bournemouth.

“En el primero, seguro Kepa se lo pone fácil a Díaz. Es uno de esos que llamamos momentos locos en los que tomas una decisión y a mitad de camino, ya no te puedes recuperar de eso”, analizó en declaraciones para Sky Sports.

“En el segundo hablamos de que Luis Díaz no es un gran goleador y no tiene las oportunidades. Vimos las dos oportunidades que falló, luego marca dos goles en dos minutos. No diría que el segundo gol fue una gran definición, tuvo un poco de suerte. (Kepa) tiene un pequeño hueco entre las piernas y el balón entra por ahí”, agregó.

Sobre el final, el exportero danés reconoció el buen momento del colombiano; sin embargo, enfatizó en su falta de poder goleador.

“Es un jugador muy interesante porque tiene mucha energía, trabaja duro para el equipo, no marca suficientes goles, pero marcó dos y cinco en total durante toda la temporada, lo cual es bueno para él”, sentenció.

AFP

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

Mientras las miradas se centran en Luis Díaz, el Liverpool volverá a tener acción este miércoles cuando se mida con West Ham por la EFL Cup.

Allí, Díaz podría ir al banco de suplentes, pues Arne Slot se ha caracterizado en esta temporada por darle protagonismo a todos.