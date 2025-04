El presidente Petro nombrará a Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina

Jorge Iván Ospina, quien estuvo metido en más de una polémica mientras fue el alcalde de la ciudad de Cali, será nombrado por el presidente Gustavo Petro como nuevo embajador de Colombia en Palestina.

El mandatario reconoció a Palestina como un estado soberano, por lo que tenía que asignar a alguien que cumpliera con la representación del país y por esta razón, la Cancillería ya solicitó el beneplácito para que Ospina sea quien tome las riendas del cargo.

Esta decisión se toma luego de varios meses de análisis por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que venía barajando la posibilidad de tener una embajada o solamente una oficina consular, pero el presidente Petro aseguró que "Colombia ha reconocido desde el gobierno Santos el Estado palestino. Por tanto debe tener embajada en Palestina".

El regreso de Jorge Iván Ospina a cargos públicos

Desde que se terminó el mandato de Jorge Iván Ospina como alcalde de Cali, estaba fuera de los cargos públicos y sus apariciones eventuales en redes sociales generalmente eran para cuestionar la administración de Alejandro Eder, su predecesor en la administración de la capital vallecaucana.

Ospina, quien fue elegido en dos oportunidades como alcalde de Cali, así como senador de la República en el periodo de 2014 a 2018, manifestó que no estaría interesado en regresar a cargos de elección popular, pero sí de un cargo a nivel diplomático.

De hecho, en su cuenta de X ya había expresado su intención de ir a Palestina desde hace varios meses. "Me preguntan si voy de embajador a Palestina, no se de donde sale el rumor, puro rumor, pero decirles quiero que no lo dudaría un segundo, se debe estar donde la historia se escribe".

Jorge Iván Ospina y su interés en los conflictos de Medio Oriente

En sus redes sociales, el exalcalde caleño expresó en repetidas oportunidades su preocupación por el conflicto que se vive en Medio Oriente y opinando regularmente sobre lo que sucede en Palestina.

"Lo que pasa en Oriente Medio es supremamente grave, allí hoy se define gran parte del futuro de la humanidad, no olvidar que se trata de dos países con armas nucleares. Desescalar este conflicto es una ruta imprescindible", comentó en su momento.