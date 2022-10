Macalister Silva se retractó de sus desafiantes palabras a hinchas de Millonarios

Aparte de que le significó estar al borde de la eliminación de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, la derrota de Millonarios frente a Independiente Medellín ha generado todo un huracán dentro del club y más con las polémicas palabras de David Macalister Silva en rueda de prensa.

El equipo se retiró entre chiflidos e insultos de la cancha del estadio El Campín y es que la hinchada no soporta un golpe más. El 'embajador' arrancó la temporada cabalgando la tabla y de sopetón se presentó la caída libre en la que ya ajusta ocho partidos consecutivos sin ganar.

La preocupación está centrada en una semana clave de Millonarios y en la que se define la continuidad de Alberto Gamero. Este domingo es la última fecha de la fase del todos contra todos de la liga y el equipo podría quedar eliminado, además, el miércoles, disputará la final de vuelta de Copa BetPlay en la que Junior de Barranquilla está 1-0 arriba.

Por eso es que el plantel de jugadores ha estado sumergido bajo una fuertísima ola de críticas por parte de la hinchada y de la opinión pública. Pero para quitarse un peso de encima, Macalister Silva se despachó con una declaración que enfureció a la afición en la que asegura que el más perjudicado con esto son los mismos futbolistas, debido a que a la fanaticada "en su vida no cambia".

"No solo es el hincha, nosotros también. Con el dolor que siente el hincha... si hay alguien que pierde, somos nosotros, tenemos en riesgo nuestro trabajo, a nosotros nos perjudica. Al hincha le duele, claro que le duele, pero en su vida no cambia nada, en la nuestra sí cambia perder... Nunca saldremos sin actitud. Debemos tener la cabeza en alto", soltó el capitán albiazul.

Desde entonces, en redes sociales no se han visto más que comentarios en masa criticando la postura de Silva. De hecho, un sector de la hinchada ha pedido no renovar el contrato del jugador que vence en diciembre justificando que no ha tenido la relevancia que se le exige dentro del campo en partidos importantes, como el de ayer contra Medellín.

El perdón de Macalister a la hinchada de Millonarios

Siendo consciente del huracán desatado, Macalister Silva decidió poner el pecho a la situación en una historia de Instagram publicó un mensaje de disculpas hacia la hinchada de Millonarios y valoró el esfuerzo que hace el público para estar siempre apoyando al equipo, aún en momentos de crisis como el que se vive en la actualidad.

"El sentimiento del hincha es sagrado y lo entiendo. Lo entiendo porque soy hincha. Por eso quiero excusarme y corregir mis palabras de ayer, donde quise decir que nosotros los jugadores también sufrimos este momento. Nunca quise ofender a nuestra hinchada, ya que siempre he sido el primero en valorar su apoyo incondicional y lo que hacen. Es momento de estar unidos por nuestro equipo. Nosotros lo daremos todo!", escribió.