‘El Pibe’ exige explicaciones a jugadores de Millonarios: “No echen carreta, algo pasó”

¿Qué opina de lo que va del ciclo de Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia?

Va bien, ha jugado bien y ha ganado. Respecto a las convocatorias, han sido buenas. Ha habido renovación y los muchachos han dado buenos resultados.

¿Por qué ha caído el nivel del Junior?

Hace rato que viene mal. Después del partido contra Unión de Santa Fe en Argentina, el equipo se cayó. No ha jugado bien. Después de ese partido, perdió credibilidad y por eso le está costando mucho para clasificar.

¿Quiénes son sus favoritos para ganar el Mundial de Catar 2022?

Argentina y Brasil.

En cuanto al juego, haciendo una comparación táctica entre los mundiales que usted jugó en la década del 90 y el fútbol actual, ¿qué diferencias y semejanzas hay?

Ahora es más físico, en la época de nosotros éramos más técnicos. Había muchos jugadores técnicos en diferentes equipos. Ahora es más físico.

¿Quién es el jugador que más le gusta?

Messi.

Valderrama sobre la crisis de Millonarios

¿Qué piensa de la situación de Millonarios?

Dependen de ellos mismo. Me pregunto qué pasó. Algo hay.

Con la experiencia que tuvo en muchos vestuarios, ¿qué consejo les daría a los jugadores de Millonarios?

Me estoy preguntado qué pasó. Un equipo que iba sobrado de lote lleva varios partidos sin sumar. Y antes estaba sobrado. Algo pasó. Que no vengan a echar “carretilla”.

¿Usted qué cree que pasó?

No sé. Pero ellos saben qué paso. Un equipo que jugaba bien, que iba sobrado y ahora completa ocho partidos sin ganar. Algo pasó.

¿Es responsabilidad de Alberto Gamero o se fundió el equipo?

El esquema es el mismo. Él no ha cambiado el esquema, no ha cambiado los jugadores, no ha cambiado el estilo. Los jugadores tienen que decir que pasó. Algo hay, porque es un equipo que venía sobrado de lote, no era un equipo con altibajos. Hace siete partidos ustedes me preguntaban qué equipo iba a ser el campeón y yo habría respondido con simpleza: Millonarios. Por la forma de juego. Ahora les preguntó a los muchachos: ¿se van a dejar eliminar?

¿Entonces ahora cuál es el club candidato a quedarse con la liga colombiana?

Es difícil. Antes la teníamos clara, ahora no. Yo estoy haciendo fuerza para que clasifiquen Unión Magdalena y Junior, porque son mis equipos.