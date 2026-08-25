Tadej Pogačar dio golpe sobre la mesa en la etapa 4 de la Vuelta a España y generó remezón en la general: así quedó

El esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) firmó una de las demostraciones más contundentes que se recuerdan en el ciclismo moderno al imponerse en solitario en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026.

En una jornada corta pero explosiva de 104,8 kilómetros con salida y llegada en Andorra la Vella, el líder de la clasificación general asestó un golpe demoledor a sus rivales tras lanzar un demoledor ataque a 50 kilómetros de la línea de meta que deja la ronda española prácticamente sentenciada en su primera semana.

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La etapa arrancó con un ritmo endiablado en las rampa iniciales hacia el Port d'Envalira, techo de la presente edición con 2.409 metros de altitud.

La brevedad del trazado y la dureza del terreno montañoso provocaron una batalla incesante desde los primeros metros, con la formación de múltiples intentos de escapada donde destacaron corredores como Wout van Aert, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Ben Tulett e Iván Ramiro Sosa. Sin embargo, el ritmo impuesto en el pelotón por el Decathlon CMA CGM y el propio UAE Team Emirates mantuvo la fuga a tiro antes de afrontar el punto crítico del día.

Pogačar dio el golpe en la montaña

El momento decisivo llegó en las empinadas rampas de la Collada de Beixalis. A falta de 50 kilómetros para la meta, Pogačar lanzó una aceleración fulminante en el tramo más duro del puerto que nadie pudo contestar. El austríaco Felix Gall intentó soldarse a su rueda durante unos metros, pero acabó sucumbiendo ante el ritmo insostenible del maillot rojo.

A partir de ese punto, la carrera se transformó en un monólogo en solitario del esloveno, quien fue ampliando progresivamente su ventaja sobre el Coll d'Ordino y el Alto de la Comella.

Detrás, un grupo perseguidor desorganizado integrado por Primož Roglič, Enric Mas, Sepp Kuss, Oscar Onley y Felix Gall poco pudo hacer para frenar la sangría de tiempo. Pogačar cruzó la línea de meta en Andorra la Vella levantando los brazos para celebrar su segunda victoria de etapa en esta ronda (tras ganar la contrarreloj inaugural en Mónaco) y la número 129 de su carrera profesional.

El joven belga Jarno Widar encabezó el grupo perseguidor al sprint para quedarse con el segundo puesto a 2:39, mismo tiempo con el que cruzaron Gall, Onley, Kuss, Mas y Roglič. Con este triunfo monumental, Tadej Pogačar consolida el maillot rojo con una renta masiva de 3:21 sobre Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y 3:32 sobre Enric Mas (Movistar Team), transformando la primera cita de alta montaña en un monólogo insuperable.

Así quedó la general tras la etapa 4

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