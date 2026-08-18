Nairo Quintana confirma cuál será su última carrera como profesional

En entrevista para el Vbar de Caracol Radio, Nairo Quintana confirmó que el Gran Premio a Montreal será su última competencia como profesional días después de conocer que no participará en la Vuelta a España por decisión del Movistar Team. La carrera se disputará el 13 de septiembre.

En la entrevista, el corredor de 36 años contó que estuvo preparándose junto a otros compañeros en Europa a la espera de conocer la convocatoria y, según la dirección técnica, fueron elegidos otros competidores. Además, recordó con nostalgia su participación en esta carrera:

Hace 10 años gané la Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme en la Vuelta a España.

Nairo ya había anunciado su retiro del ciclismo profesional

El pasado 22 de marzo, Nairo Quintana ya había confirmado que el 2026 sería su último año como profesional y, a pesar de tener clara la decisión, el retiro sería progresivo y estaba preparado para correr su última Vuelta a España. En su conferencia de prensa informando su retiro, Nairo expresó su deseo de compartir esas últimas carreras en compañía de los aficionados que lo apoyaron durante toda su carrera, pero España, no podrá despedirlo.

"Me siento muy contento por poder representar a mi país y cerrar este ciclo deportivo", complementó el boyacense ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

¿Qué sigue para Nairo Quintana?

En octubre, en Cartagena, se celebrará el Gran Fondo Nairo Fest que, durante tres días de cultura y deporte, reunirá a cientos de personas amantes del ciclismo que acompañarán a Quintana en una de sus últimas apariciones montado en una bicicleta.

En medio de la entrevista, Nairo Quintana expresó su deseo de regresar al país a seguir formando jóvenes y crear semilleros de ciclistas para que Colombia cuente con los mejores ciclistas en Colombia.