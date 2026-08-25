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"La vida puede cambiar en un segundo": habló familiar de las colombianas fallecidas en accidente aéreo en Brasil

Abuela, madre e hija murieron en el accidente que ocurrió a comienzos de agosto.

Mañana Express

agosto 25 de 2026
08:49 a. m.
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Una familia colombiana atraviesa un duelo después de perder a tres de sus integrantes en un accidente aéreo ocurrido en Brasil a comienzos de agosto. Las víctimas eran una abuela, su hija y su nieta, quienes murieron cuando la aeronave en la que viajaban sufrió el siniestro.

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Iván, familiar de las tres mujeres, vivió de cerca las consecuencias de la tragedia y acompañó el proceso adelantado en Brasil. Ahora, espera que las autoridades brasileñas esclarezcan qué provocó el accidente y determinen si hubo algún tipo de responsabilidad.

¿Cómo ha enfrentado la familia esta tragedia?

Para Iván, aceptar la pérdida ha sido un proceso doloroso, pero asegura que encuentra tranquilidad al recordar la vida que llevaron las tres mujeres.

La vida puede cambiar en un segundo.

El familiar aseguró que siente tranquilidad porque considera que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que ellas fueran felices.

Fuimos personas muy felices, ellas fueron mujeres muy felices y, de cierta forma, murieron siendo felices.

Según Iván, sus últimos momentos estuvieron marcados por la alegría y por experiencias que hoy se convierten en recuerdos.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

Mientras la familia intenta asimilar lo ocurrido, también espera respuestas sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

Iván pidió que en Brasil se adelante una investigación “real, seria y exhaustiva” que permita establecer qué sucedió y, si corresponde, identificar a los responsables.

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El familiar señaló que entiende que los accidentes pueden ocurrir, pero insistió en que todo siniestro tiene una causa que debe ser determinada por las autoridades encargadas de la investigación.

Aunque prefirió no anticiparse a las conclusiones oficiales, aseguró tener la convicción de que, en este caso, no se habría tratado de un error humano, sino que la causa podría estar relacionada con factores externos o con algún componente mecánico.

Por ahora, la familia espera que los investigadores entreguen resultados que permitan conocer con precisión qué ocurrió antes del accidente.

¿Qué pasará con las cenizas de las tres colombianas?

La familia regresará a Colombia con las cenizas de las tres mujeres. Según explicó Iván, la Policía Nacional dispuso un espacio para que familiares y amigos puedan reunirse y ofrecerles una despedida.

La intención es preparar un lugar especial con flores, fotografías y otros elementos que permitan recordarlas y homenajear sus vidas.

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Para la ceremonia de despedida, los familiares quieren contar con la presencia de un sacerdote católico que pueda acompañarlos y realizar el servicio religioso.

Iván explicó que, debido a las características del lugar dispuesto para la despedida y al acompañamiento que han recibido de la Policía, esperan encontrar a un sacerdote que pueda prestarles este apoyo.

Para esto, la familia habilitó el número 313 329 2240 para que quien pueda prestar este servicio se comunique con ellos.

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