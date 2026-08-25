Retos del nuevo contralor, Jorge Eliécer Laverde: su gestión inicia el 1 de septiembre

Todo está listo para la posesión del nuevo contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, en el parque Simón Bolívar, de su natal municipio: La Dorada, Caldas.

Al evento, programado para las 10:00 de la mañana del martes, 25 de agosto, asistirá el presidente Abelardo de la Espriella; los presidentes de Senado, Honorio Henríquez, y Cámara, Nicolás Barguil; varios congresistas y, posiblemente, algunos ministros.

A primera hora del martes, varios uniformados ya custodiaban los alrededores del parque en el que se va a realizar la ceremonia.

Retos del nuevo contralor, Jorge Eliécer Laverde:

Como ente fiscal, la Contraloría se encarga de cuidar y vigilar los recursos de la nación.

Como nuevo contralor, Laverde se enfrenta al reto de vigilar los recursos de la emergencia económica, destinados a atender a los damnificados por el sismo de magnitud 7,4, registrado el 10 de agosto.

El abogado, que empieza su gestión el 1 de septiembre, prometió una “vigilancia especializada sobre cada peso destinado a la reconstrucción por el terremoto, porque en medio de una tragedia no puede existir espacio para la corrupción”.

Además, tendrá que revisar las cuentas del sector salud y la contratación del nuevo Gobierno y los anteriores.

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Laverde utilizará tecnología de primera mano en su gestión:

Ante el Congreso, Laverde indicó que la ruta de su “gestión se resume en cinco palabras: prevenir, detectar, actuar, recuperar y rendir cuentas”.

Prometió un control fiscal riguroso y tecnología de primera mano para monitorear los recursos de la Nación. Además, indicó que va a trabajar:

En “el observatorio de vigilancia y control fiscal, un espacio de información pública, moderno y comprensible, con indicadores claros de rendición de cuentas, porque la Contraloría no puede exigir hacia afuera la transparencia que no practica hacia adentro”.

Laverde estará en el cargo durante los siguientes cuatro años, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez Becerra.