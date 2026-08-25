Dimayor confirmó la programación para los octavos de final de la Copa BetPlay: a partido único
Ocho equipos avanzarán de ronda en llaves disputadas a eliminación directica en un partido único.
Ángel Ballén
11:03 a. m.
Luego de que la Dimayor se viera en la obligación de aplazar los partidos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay a causa del terremoto del pasado 10 de agosto, el ente organizador determinó que las llaves de esta competencia quedarían a partido único, para acortar el calendario de competencia.
Ante esto, luego de definir qué clubes quedarían en condición de local y la forma de repartir los ingresos de taquilla (50/50), se dio a conocer la nueva programación para estos encuentros que definirán a los ocho clasificados a los cuartos de final.
Programación de los partidos de Copa BetPlay
Miércoles 2 de septiembre
5:30 p.m. Deportes Quindío vs. Llaneros
- Estadio Centenario de Armenia
6:30 p.m. Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
- Estadio Atanasio Girardot
Miércoles 9 de septiembre
6:00 p.m. América de Cali vs. Deportivo Pereira.
- Estadio por definir.
6:00 p.m. Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá
- Estadio municipal de Mosquera.
7:00 p.m. Once Caldas vs. Alianza FC
- Estadio Palogrande de Manizales
8:10 p.m. Deportivo Pasto vs. Medellín
- Estadio departamental Libertad
8:30 p.m. Barranquilla FC vs. Millonarios
- Estadio Romelio Martínez
Cabe recordar que todavía está pendiente la llave entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena por la fase 1B. El ganador de este enfrentamiento se medirá ante Fortaleza FC, con programación por definir.