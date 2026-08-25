Dimayor confirmó la programación para los octavos de final de la Copa BetPlay: a partido único

Luego de que la Dimayor se viera en la obligación de aplazar los partidos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay a causa del terremoto del pasado 10 de agosto, el ente organizador determinó que las llaves de esta competencia quedarían a partido único, para acortar el calendario de competencia.

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Ante esto, luego de definir qué clubes quedarían en condición de local y la forma de repartir los ingresos de taquilla (50/50), se dio a conocer la nueva programación para estos encuentros que definirán a los ocho clasificados a los cuartos de final.

Programación de los partidos de Copa BetPlay

Miércoles 2 de septiembre

5:30 p.m. Deportes Quindío vs. Llaneros

Estadio Centenario de Armenia

6:30 p.m. Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Estadio Atanasio Girardot

Miércoles 9 de septiembre

6:00 p.m. América de Cali vs. Deportivo Pereira.

Estadio por definir.

6:00 p.m. Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá

Estadio municipal de Mosquera.

7:00 p.m. Once Caldas vs. Alianza FC

Estadio Palogrande de Manizales

8:10 p.m. Deportivo Pasto vs. Medellín

Estadio departamental Libertad

8:30 p.m. Barranquilla FC vs. Millonarios

Estadio Romelio Martínez

Cabe recordar que todavía está pendiente la llave entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena por la fase 1B. El ganador de este enfrentamiento se medirá ante Fortaleza FC, con programación por definir.