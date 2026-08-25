Conmoción: reconocida influencer murió tras un accidente en medio de una persecución policial

La comunidad digital se encuentra impactada en Brasil debido a que se confirmó la muerte de una reconocida influencer en una persecución policial.

Se trata de Alana Alves, que tenía 28 años, registraba alrededor de 60.000 seguidores y publicaba contenido de humor, ejercicio y la vida cotidiana en sus redes sociales.

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Su deceso ocurrió el 8 de agosto de 2026, aunque la información comenzó a salir a la luz a partir del 18 de agosto.

¿Qué se sabe de la muerte de Alana Alves, la reconocida influencer de Brasil?

Las autoridades han revelado que Alana Alves falleció en un accidente de tránsito que ocurrió en medio de una persecución policial.

En la carretera BR-241, situada en Salinas, Minas Gerais, la Policía Federal de Carreteras le solicitó a un vehículo que se detuviera, pero este emprendió la huida, recorrió 10 kilómetros, invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro vehículo.

Alana Alves iba de pasajera en el automotor que no acató la orden policial y falleció a causa del impacto. Además, las autoridades confirmaron que en ese accidente también fallecieron seis personas y que cuatro de ellas iban en el otro vehículo.

Asimismo, se ha informado que en el vehículo en el que se movilizaba la influencer se encontraron 137 kilogramos de marihuana y que el conductor tenía antecedentes y llevaba una tobillera electrónica.

No obstante, Alana Alves no ha sido señalada del delito de tráfico de drogas y la Policía de Brasil continúa adelantando la respectiva investigación.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Alana Alves, la reconocida influencer de Brasil

Después de que se confirmó la muerte de la influencer Alana Alves, sus seguidores expresaron sentidos mensajes de condolencias en las redes sociales.

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"Todavía es difícil aceptar que te fuiste", "ve en paz, amiga querida", "te recordaré con la energía única que tenías", "fortaleza para sus familiares" y "lo siento mucho", han sido algunas de las reacciones.