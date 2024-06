Rafael Dudamel le cumplió a Bucaramanga: "Tenemos a nuestro alrededor un pueblo orgulloso"

El sábado pasado, Atlético Bucaramanga conquistó su primera estrella en el Fútbol Profesional Colombiano tras vencer a Independiente Santa Fe en la tanda de penaltis. Rafael Dudamel lideró al 'leopardo' a esta histórica conquista y dio su segunda vuelta olímpica en el balompié 'cafetero', pues en el Clausura 2021 se proclamó campeón con Deportivo Cali.

Dudamel, quien llegó a la 'ciudad bonita' luego de una corta etapa con el Necaxa, necesitó poco tiempo para enderezar el rumbo del 'auriverde'. Recordemos que Bucaramanga no lograba clasificarse a los cuadrangulares semifinales desde la Liga 2022-I y no disputaba una final en la máxima división desde la temporada 1996-97.

Con 11 triunfos, cinco empates y tres derrotas, Bucaramanga ganó el 'todos contra todos' y fue cabeza de serie del Grupo A, el cual compartió con Millonarios, Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla. En un desenlace dramático, la escuadra de la capital santandereana ganó la zona, luego de vencer 3-1 al 'grande matecaña' en la última jornada.

Santa Fe llegó como el gran favorito a la final, luego de terminar el Grupo B sin conocer la derrota. Sin embargo, el estratega venezolano planteó un partido brillante en el Estadio Departamental José Américo Montanini y llegó con ventaja a Bogotá, gracias al solitario gol de Freddy Hinestroza. Sufrió en El Campín, pues el 'león' anotó dos goles en los últimos cinco minutos y forzó los penaltis.

Desde los 'doce pasos', su equipo fue más fuerte y gozó de una brillante actuación de Aldair Quintana. El arquero tolimense le atajó los cobros a Agustín Rodríguez y Julián Millán. Así las cosas, los 'búcaros' dieron la vuelta olímpica en la capital y reclamaron un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Rafael Dudamel y su emoción tras el título de Bucaramanga

"Este es un equipo muy talentoso que ha creído en sus capacidades y que ha sabido recibir y fortalecerse del apoyo de toda una ciudad, de todo Bucaramanga y el departamento de Santander. A todos ellos que están celebrando y felices como nosotros, gracias. A mi familia, a mi esposa, mis hijos, voy a tener muchas historias que contarles a mis nietos", señaló el exarquero de la 'vinotinto', e una conversación con 'Win Sports'.

El pueblo bumangués, la motivación de Rafael Dudamel

"Uno no alcanza a imaginarse ciertas cosas que definitivamente no pasan con el tiempo, pero nosotros no trabajamos para el reconocimiento, trabajamos para lograr cada meta que nos vamos trazando, después todo viene por consecuencia, soy consciente que tenemos a nuestro alrededor un pueblo orgulloso y feliz", agregó el entrenador nacido en San Felipe (Yaracuy), de 51 años.