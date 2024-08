¿Fin de la polémica? DT de Colombia confesó la razón por la que Yoreli Rincón no estuvo en la FCF

Una de las fuertes polémicas que se han dado a conocer en el fútbol femenino es lo sucedido con Yoreli Rincón, una de las jugadoras más importantes en el rentado nacional, y que lastimosamente no ha podido estar en las convocatorias de la Selección Colombia Femenina por diferentes circunstancias.

Una de las posibilidades que tenía Yoreli Rincón para volver a la Selección Colombia era en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, el entrenador del equipo nacional tomó la decisión de no llamar a la volante, lo que hizo que la polémica aumentara entre todos los seguidores del balompié femenino.

DT de Colombia habló la ausencia de Yoreli Rincón en la FCF

Ante las fuertes polémicas que se han formado, Ángelo Marsiglia, entrenador del equipo nacional, se refirió a la razón por la que no convocó a Yoreli Rincón para los Juegos Olímpicos de París 2024, dejando claro que su corta preparación fue la principal razón por la que estuvo ausente en el equipo nacional.

“Yo no desconozco que Yoreli Rincón es una gran jugadora, pero tuve un corto tiempo de preparación, y preferí llevar las que ya conocía”, fueron las declaraciones del entrenador tras la ausencia de Yoreli Rincón en la convocatoria de la Selección Colombia en las justas olímpicas del 2024.

Cabe mencionar que el tema de Yoreli Rincón dentro de la Selección Colombia se ha mencionado en varias oportunidades, pues se ha rumorado que la exjugadora de Atlético Nacional tendría un veto por parte de las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol, lo que no se ha confirmado hasta el momento.

Compañeras de Yoreli Rincón habló de su ausencia en la FCF

Una de las fuertes polémicas que se ha armado en los últimos días fue las declaraciones de Catalina Usme, donde aseguró que la ausencia de la atacante no es nada extraño, pues no venía siendo del proceso del equipo, lo que sembró la duda de varias personas sobre los rumores que se han dado a conocer.

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar (…) ‘Yora’ hace rato, no viene en el proceso. A Olímpicos van 18 jugadoras y hemos tenido un proceso exitoso con las jugadoras que hay”, aseguró Catalina Usme.